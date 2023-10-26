В Улан-Удэ депутаты горсовета утвердили перечень наказов избирателей на 2024 год

25 октября на 45-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов обсудили перечень наказов избирателей, сформированных на 2024 год. С докладом выступил заместитель председателя улан-удэнского горсовета и руководитель рабочей группы по наказам Анатолий Белоусов.

«В проекте учтены наказы избирателей к депутатам горсовета, поступившие в установленном порядке. Проект разработан в пределах компетенций городского Совета депутатов. Все предложения рассмотрены ранее на заседаниях рабочей группы. Прошу одобрить проект»,

- сообщил Анатолий Белоусов.



Народные избранники утвердили решение единогласно.

«346 наказов от всех депутатов 30-ти округов были получены. Составлен общий список мероприятий, эти наказы приняты в работу в 2024 году»,

- добавил Анатолий Белоусов.



Ежегодно на исполнение наказов выделяют 120 миллионов рублей – по 4 миллиона на каждый депутатский избирательный округ. Отметим, на данном этапе ведётся подготовка, наказы внесли в муниципальные программы, в течении следующего года возможны изменения. Напомним, на предыдущей 44-й сессии горсовета обсуждали перечень наказов избирателей 2023 года. Тогда утвердили решение о продлении «пересадочного» тарифа с одного часа до полутора часов – об этом попросили сами жители.

В основном в 2023 году наказы жителей были связаны с благоустройством соцсферы. Среди запросов – строительство детских и спорткомплексов, ремонт детских садиков, закуп оборудования в школы искусств и т.д. До конца этого года исполнят 262 запроса.







Фото: пресс-служба Улан-Удэнского городского Совета депутатов