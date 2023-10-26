Городские комитеты потратят свыше 9,5 миллиардов рублей
Сегодня депутаты Улан-Удэнского городского Совета рассмотрели на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию ряд вопросов. В основе каждого лежало одно - грамотное распределение денежных средств.
Доклад о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Комитету по строительству, на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов зачитал и.о. председателя комитета Олег Светозаров.
С помощью вышеуказанных сумм будут осуществляться многозначительные программы. Например, муниципальная «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ». Для этой программы предусмотрены 905 миллионов рублей.
«Согласно проекту бюджета на следующий год предусмотрены 8 млрд рублей. На 2025 и 2026 год в общей сумме запланированы 1,5 млрд рублей. Все деньги будут направлены на список различных мероприятий и большой перечень проектов, которые необходимо реализовать»,- объяснил и.о. председателя Комитета по строительству Олег Светозаров.
Сейчас готовится разработка документов на создание подъезда к детскому садику в микрорайоне "Радужный", путепровода по улицам Борсоева-Левченко, проектно-сметной документации устройства ливнеотвода в районе регионального центра по стрельбе из лука. В том числе не стали забывать и о восстановление остановок, ремонте тротуаров, создании парковок, установке светофоров в необходимых местах.
«Продолжится реализация проекта «Безопасные качественные дороги», на это у нас предусмотрено 700 миллионов рублей. Будем делать проектно-изыскательские работы, разрабатывать проектно-сметную документацию для строительства путепровода через железнодорожные пути "Читинский переезд". Построим автомобильный проезд под железнодорожным путем всеобщего пользования "станция Улан-Удэ". А также построим автомобильную дорогу до СНТ "Тепловик" и так далее»,- перечислил и.о. председателя Комитета по строительству.
Стоит отметить, что власти будут не только развивать транспортную систему нашего города, но и займутся образовательной отраслью. А точнее - реконструируют МАОУ ДО «Городской дворец детского и юношеского творчества». Который давно в этом нуждался.
Что-то будут строить, а что-то начнут сносить. Так, например, на 2024 в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, уже запланирован снос минимум 23 многоквартирных жилых домов.
«Также у нас запланировано строительство новой образовательной школы в городе Улан-Удэ»,- сказал Олег Светозаров.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета рассмотрели на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию ряд вопросов, среди которых невозможно было обойти проблему сохранения озера Байкал.
Подводя итоги, можно сказать, что ближайшие несколько лет власти будут активно заниматься усовершенствованием условий для автомобилистов и пешеходов, строительством разных сетей водоснабжения и отведения, а также сохранением и реконструкцией объектов. В настоящий момент окончательный список грядущих мероприятий лишь формируется. Не исключено, что его дополнят новыми пожеланиями граждан.
«В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» планируется продолжение реконструкций правобережных очистных сооружений города Улан-Удэ. Первый этап - второй пусковой комплекс. На это уйдет 5,4 млрд рублей. Муниципальный контракт заключен на три года»,- констатировал и.о. председателя Комитета по строительству Олег Светозаров.
Фото: Номер один