Городские комитеты потратят свыше 9,5 миллиардов рублей

Сегодня депутаты Улан-Удэнского городского Совета рассмотрели на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию ряд вопросов. В основе каждого лежало одно - грамотное распределение денежных средств.

Доклад о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Комитету по строительству, на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов зачитал и.о. председателя комитета Олег Светозаров.

«Согласно проекту бюджета на следующий год предусмотрены 8 млрд рублей. На 2025 и 2026 год в общей сумме запланированы 1,5 млрд рублей. Все деньги будут направлены на список различных мероприятий и большой перечень проектов, которые необходимо реализовать», - объяснил и.о. председателя Комитета по строительству Олег Светозаров.

«Продолжится реализация проекта «Безопасные качественные дороги», на это у нас предусмотрено 700 миллионов рублей. Будем делать проектно-изыскательские работы, разрабатывать проектно-сметную документацию для строительства путепровода через железнодорожные пути "Читинский переезд". Построим автомобильный проезд под железнодорожным путем всеобщего пользования "станция Улан-Удэ". А также построим автомобильную дорогу до СНТ "Тепловик" и так далее», - перечислил и.о. председателя Комитета по строительству.

С помощью вышеуказанных сумм будут осуществляться многозначительные программы. Например, муниципальная «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ». Для этой программы предусмотрены 905 миллионов рублей.Сейчас готовится разработка документов на создание подъезда к детскому садику в микрорайоне "Радужный", путепровода по улицам Борсоева-Левченко, проектно-сметной документации устройства ливнеотвода в районе регионального центра по стрельбе из лука. В том числе не стали забывать и о восстановление остановок, ремонте тротуаров, создании парковок, установке светофоров в необходимых местах.

Стоит отметить, что власти будут не только развивать транспортную систему нашего города, но и займутся образовательной отраслью. А точнее - реконструируют МАОУ ДО «Городской дворец детского и юношеского творчества». Который давно в этом нуждался.

«Также у нас запланировано строительство новой образовательной школы в городе Улан-Удэ», - сказал Олег Светозаров.

Что-то будут строить, а что-то начнут сносить. Так, например, на 2024 в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, уже запланирован снос минимум 23 многоквартирных жилых домов.

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета рассмотрели на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию ряд вопросов, среди которых невозможно было обойти проблему сохранения озера Байкал.

«В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» планируется продолжение реконструкций правобережных очистных сооружений города Улан-Удэ. Первый этап - второй пусковой комплекс. На это уйдет 5,4 млрд рублей. Муниципальный контракт заключен на три года», - констатировал и.о. председателя Комитета по строительству Олег Светозаров.

Подводя итоги, можно сказать, что ближайшие несколько лет власти будут активно заниматься усовершенствованием условий для автомобилистов и пешеходов, строительством разных сетей водоснабжения и отведения, а также сохранением и реконструкцией объектов. В настоящий момент окончательный список грядущих мероприятий лишь формируется. Не исключено, что его дополнят новыми пожеланиями граждан.









