Правительство Бурятии сообщило о видеоигре, где можно «побыть» вместо Владимира Путина

В популярной среди школьников видеоигре «Roblox» (Возрастное ограничение 16+) появилась локация, где игрок примеряет на себя роль Президента России и занимается развитием инфраструктуры своей страны. Об этом сообщили в тг-канале правительства Бурятии.

«Там игрок исследует карту, собирает ресурсы, инвестирует в стройку, создает важные для страны и населения постройки, проходит препятствия, тестирует мини-игры, отгадывает квиз, получает бонусы, зарабатывает скины и наслаждается полученным результатом в лидерборде, которым можно будет поделиться в соцсетях»,

- рассказывают об игре.



Как отмечают в сообщении, локацию наполняют иллюстрации, раскрывающие национальные проекты страны, а также музей с историей ключевых событий последних десятилетий. При этом, со всеми персонажами в игре можно взаимодействовать.