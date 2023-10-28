Политика и власть 28.10.2023 в 15:50

Правительство Бурятии сообщило о видеоигре, где можно «побыть» вместо Владимира Путина

В онлайн-игре для подростков появилась специальная локация
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Правительство Бурятии сообщило о видеоигре, где можно «побыть» вместо Владимира Путина

В популярной среди школьников видеоигре «Roblox» (Возрастное ограничение 16+) появилась локация, где игрок примеряет на себя роль Президента России и занимается развитием инфраструктуры своей страны. Об этом сообщили в тг-канале правительства Бурятии.

«Там игрок исследует карту, собирает ресурсы, инвестирует в стройку, создает важные для страны и населения постройки, проходит препятствия, тестирует мини-игры, отгадывает квиз, получает бонусы, зарабатывает скины и наслаждается полученным результатом в лидерборде, которым можно будет поделиться в соцсетях»,

- рассказывают об игре.
Как отмечают в сообщении, локацию наполняют иллюстрации, раскрывающие национальные проекты страны, а также музей с историей ключевых событий последних десятилетий. При этом, со всеми персонажами в игре можно взаимодействовать.

«А для самых внимательных представителей в игре скрыты ироничные пасхалки», 

- добавляют авторы.
 


Возрастное ограничение 16+

Фото: скриншот из видео Правительства РБ

Теги
президент россии Путин Видео

Все новости

В пожарной части Бурятии работает кошка Гречка
28.10.2023 в 17:48
В районе Бурятии несколько дней пошумят энергетики
28.10.2023 в 17:09
В Улан-Удэ подошел к концу месячник чистоты
28.10.2023 в 16:14
Правительство Бурятии сообщило о видеоигре, где можно «побыть» вместо Владимира Путина
28.10.2023 в 15:50
В районах Бурятии выпал обильный мокрый снег
28.10.2023 в 15:08
В Бурятии по вине подрядчика жители рискуют надолго остаться в ветхих домах
28.10.2023 в 14:51
В Улан-Удэ появился первый путеводитель для велосипедистов
28.10.2023 в 14:14
В районе Бурятии горело отделение Почты России
28.10.2023 в 13:44
Жительницу Улан-Удэ обманул на 5 млн рублей «сотрудник ФСБ»
28.10.2023 в 10:52
Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify
28.10.2023 в 10:32
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды
Необычную находку обнаружили в сквере имени Александра Пушкина
27.10.2023 в 17:37
Комитет по архитектуре выбивает новые единицы
Депутаты горсовета пообещали рассмотреть данный вопрос
26.10.2023 в 17:51
Депутаты горсовета посоветовали найти способ, как задержать туристов в Улан-Удэ
Народные избранники порекомендовали усилить работу городского отдела по туризму
26.10.2023 в 17:43
«Мы не успеваем обучить людей, они все увольняются»
Комитет по управлению имуществом и землепользованию испытывает кадровый голод
26.10.2023 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru