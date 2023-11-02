Политика и власть 02.11.2023 в 10:54

Вице-премьер правительства России высказался о позиции МОК по израильским спортсменам

По словам Дмитрия Чернышенко, «МОК переобулся в воздухе»
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Вице-премьер правительства России высказался о позиции МОК по израильским спортсменам
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, комментируя позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по израильским спортсменам, заявил, что организация поддерживает только те страны, которым покровительствуют США. Об этом сообщает РИА Новости.

— В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США, — отметил Чернышенко.

По его мнению, МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр.

— Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна, — добавил он.

Фото: официальный сайт правительства России

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