Глав районов Бурятии научили работать в условиях информационной войны

Обучающий семинар «Разговоры о важном для взрослых» прошел в подмосковном парке «Патриот» 20-21 ноября. Мероприятие было организовано по инициативе полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В нем приняли участие представители всех 11 регионов Дальнего Востока, более 300 человек, в том числе 28 представителей Бурятии, из них 22 – главы районов. Делегацию республики возглавляет руководитель Администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на мероприятии глав муниципальных и городских округов, заместителей губернаторов, представителей законодательных собраний и руководителей региональных ЦУРов обучали современным методам информационной работы в условиях нынешних вызовов, с которыми сталкивается страна.Перед участниками с приветственным словом выступил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он рассказал о том, как важно проводить подобные мероприятия в текущих реалиях повсеместного давления.«Очень важно, что с учётом всех вызовов, которые стоят сегодня перед страной, вы проводите такую программу с участием руководителей муниципалитетов. Задачи, которые перед нами стоят, мы сможем решить только все вместе. Против России сегодня идет не одна война, а как минимум три. Первая — «горячая» война в зоне СВО, где наши ребята героически выполняют свой долг. Вторая война — экономическая. За всю историю человечества никогда против одной страны не было такого количества санкций, их уже бессмысленно считать. Есть еще одна война — информационная, война смыслов», — заявил Сергей Кириенко.Именно о работе в условиях информационной войны и рассказывали участникам семинара. Они не только получили теоретические аспекты по вопросам воспитания, но и конкретные практики, которые будут применять в своих регионах.- Наша страна находится в состоянии беспрецедентных нападок со стороны объединённого Запада, множество санкций давят на экономику, а информация из интернета – на сознание граждан, особенно на неокрепшие умы. Это и есть экономическая и информационная война против нашей страны. Но с нами вся остальная бо́льшая часть мира. Именно об этом, а еще о том, как победить в информационной войне - войне смыслов и велся разговор на семинаре - разговор о важном для взрослых. Нам есть чем гордиться – это наша история, культура, природа, достижения земляков, в том числе ратные подвиги в зоне специальной военной операции. И наши дети должны знать об этом и гордиться своей страной. Только тогда у нашей Родины будет будущее, которого мы заслуживаем, - отметил руководитель Администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов.Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что работа по развитию Дальнего Востока, по улучшению качества жизни людей началась еще много лет назад и сделал акцент на тех достижениях, к которым удалось прийти по итогам десяти лет работы по развитию макрорегиона. За это время была создана целая система управления развитием макрорегиона. Было принято 75 федеральных законов, запустили более 700 новых предприятий, появилось более 130 тыс. рабочих мест, а Дальний Восток получил инвестиции в размере 3,4 трлн рублей.На протяжении двух дней перед участниками семинара выступили около 30 спикеров. В их числе заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов и многие другие.В ходе семинара шла речь и том, как изменялась страна в условиях СВО. Политолог Марат Баширов заявил, что «за последние 16 месяцев ведения СВО мы перестроили экономику, мы вернулись к балансу между ВПК и обычной невоенной экономикой. Мы не свалились в нерыночную историю, но мы нарастили свои ресурсы, которые потребовались для СВО», — заявил он.Отдельный блок работы в рамках семинара был посвящен социальным рискам, особым практикам работы с героями, которые вернулись с зоны боевых действий. О психологическом аспекте реабилитации участников СВО и членов их семей рассказала Наталья Цветкова, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук (АПСН).На семинаре также рассматривались вопросы обеспечения развития муниципалитетов и местного самоуправления через систему воспитания граждан на основе российских базовых ценностей и принципов. Такое мероприятие для глав муниципалитетов и органов местного самоуправления прошло впервые.Фото: пресс-служба правительства Бурятии