Горсовет Улан-Удэ оценил работу интеллектуальной транспортной системы

В столице Бурятии за три года успешно прошло внедрение интеллектуальной транспортной системы. Так, в Улан-Удэ установили уже 77 умных светофоров, с которыми удаленно работают специалисты Центра обработки данных. Этот центр стал единой платформой управления городским дорожным движением. Депутаты Улан-Удэнского городского Совета побывали на объекте и оценили работу программы.

Для понимания, с помощью ЦОБ ИТС специалисты в онлайн-режиме могут регулировать работу светофоров на перегруженных трассах, повлиять на движение потока и таким образом предупредить вероятные ДТП или пробки.

«Новое оборудование, программы и надежные каналы связи позволяют оперативно, в разы быстрее реагировать и корректировать режимы работы светофоров», - объяснил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города Улан-Удэ Юрий Ткачев.



На светофорах также установили контроллеры для управления режимами регулирования, подключили датчики мониторинга транспортных потоков и установили обзорные камеры видеонаблюдения за дорожной обстановкой.





Народные избранники ознакомились с программой и указали на ее перспективы – так, систему в дальнейшем можно будет использовать для работы сотрудников ДПС. Дело в том, что упомянутые датчики также определяют тип автомобиля — легковой или грузовой, его государственный номер, фиксируют скорость движения машин, их количество на полосах. С 2024 по 2026 годы планируется дальнейшая модернизация светофорных объектов, а также установка модуля диспетчерского управления ИТС в условиях ЧС – при помощи него можно будет выявлять инциденты, которые возникают на улично-дорожной сети.

«Очень здорово, что Улан-Удэ – один из первых городов, который включился в ИТС, потому что наши улицы, к сожалению, для такого транспортного потока не проектировались. Поток продолжает нарастать – за десять лет он вырос более, чем в два раза. Поэтому очень важно сейчас, опережая, внедрять систему регулирования, которая позволяет на основе данных о потоках выстраивать движение транспорта, чтобы максимально использовать пропускные способности улицы. Это в том числе внедрение полос, выделенных под общественный транспорт. Приятно видеть, что оперативно внедряется, накапливаются данные для интеллектуальной обработки. Кроме того, сейчас есть возможность регулировать в оперативном режиме светофоры. Это помогает транспорту безболезненно проезжать сложные участки дорог», – отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.



Как отметил депутат, система все еще требует доработок.

«Конечно, замечания есть. Любая работа в ручном режиме подразумевает, что надо каждый светофорный объект изучать. Сейчас мы дали рекомендации по действующим объектам. Самое главное, что мы увидели – эти данные не просто накапливаются, а уже используются в прогнозировании ситуации [на дорогах], внедряется работа светофоров в автоматизированном режиме, без участия диспетчеров»,

- сказал он.



Отметим, такой режим работы ведется на улицах Бабушкина, Боевой, Борсоева, Дорожной, Иволгинской, Лимонова, Николая Петрова, Смолина, Ключевская. Работы по внедрению ИТС проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги и муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Улан-Удэ». Подрядная организация - компания «Ростелеком».