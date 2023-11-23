Политика и власть 23.11.2023 в 19:04

Горсовет Улан-Удэ оценил работу интеллектуальной транспортной системы

За три года на улицах города заработали 77 умных светофоров
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Горсовет Улан-Удэ оценил работу интеллектуальной транспортной системы

В столице Бурятии за три года успешно прошло внедрение интеллектуальной транспортной системы. Так, в Улан-Удэ установили уже 77 умных светофоров, с которыми удаленно работают специалисты Центра обработки данных. Этот центр стал единой платформой управления городским дорожным движением. Депутаты Улан-Удэнского городского Совета побывали на объекте и оценили работу программы.

Для понимания, с помощью ЦОБ ИТС специалисты в онлайн-режиме могут регулировать работу светофоров на перегруженных трассах, повлиять на движение потока и таким образом предупредить вероятные ДТП или пробки.

«Новое оборудование, программы и надежные каналы связи позволяют оперативно, в разы быстрее реагировать и корректировать режимы работы светофоров»,

 - объяснил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города Улан-Удэ Юрий Ткачев.
На светофорах также установили контроллеры для управления режимами регулирования, подключили датчики мониторинга транспортных потоков и установили обзорные камеры видеонаблюдения за дорожной обстановкой. 

Народные избранники ознакомились с программой и указали на ее перспективы – так, систему в дальнейшем можно будет использовать для работы сотрудников ДПС. Дело в том, что упомянутые датчики также определяют тип автомобиля — легковой или грузовой, его государственный номер, фиксируют скорость движения машин, их количество на полосах.  С 2024 по 2026 годы планируется дальнейшая модернизация светофорных объектов, а также установка модуля диспетчерского управления ИТС в условиях ЧС – при помощи него можно будет выявлять инциденты, которые возникают на улично-дорожной сети. 

«Очень здорово, что Улан-Удэ – один из первых городов, который включился в ИТС, потому что наши улицы, к сожалению, для такого транспортного потока не проектировались. Поток продолжает нарастать – за десять лет он вырос более, чем в два раза. Поэтому очень важно сейчас, опережая, внедрять систему регулирования, которая позволяет на основе данных о потоках выстраивать движение транспорта, чтобы максимально использовать пропускные способности улицы. Это в том числе внедрение полос, выделенных под общественный транспорт. Приятно видеть, что оперативно внедряется, накапливаются данные для интеллектуальной обработки. Кроме того, сейчас есть возможность регулировать в оперативном режиме светофоры. Это помогает транспорту безболезненно проезжать сложные участки дорог»,

 – отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.
Как отметил депутат, система все еще требует доработок.

«Конечно, замечания есть. Любая работа в ручном режиме подразумевает, что надо каждый светофорный объект изучать. Сейчас мы дали рекомендации по действующим объектам. Самое главное, что мы увидели – эти данные не просто накапливаются, а уже используются в прогнозировании ситуации [на дорогах], внедряется работа светофоров в автоматизированном режиме, без участия диспетчеров»,

  - сказал он.
Отметим, такой режим работы ведется на улицах Бабушкина, Боевой, Борсоева, Дорожной, Иволгинской, Лимонова, Николая Петрова, Смолина, Ключевская. Работы по внедрению ИТС проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги и муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Улан-Удэ». Подрядная организация - компания «Ростелеком».


Фото: Номер один
Теги
транспорт горсовет Улан-Удэ

Все новости

Горсовет Улан-Удэ оценил работу интеллектуальной транспортной системы
23.11.2023 в 19:04
В Бурятии потушили пожар в детской библиотеке
23.11.2023 в 17:50
В Улан-Удэ оперативники угрозыска по горячим следам раскрыли мошенничество
23.11.2023 в 17:49
Монголия впервые в своей истории экспортировала 60 млн тонн угля
23.11.2023 в 17:26
На трассе в Бурятии видимость упала почти до нуля
23.11.2023 в 17:18
Призрак «черной пятницы» бродит по стране
23.11.2023 в 16:34
В Бурятии пенсионерка повесила собственную собаку на заборе возле остановки
23.11.2023 в 16:23
Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО
23.11.2023 в 16:08
Стюардесса из Бурятии просит земляков поддержать ее в профессиональном конкурсе
23.11.2023 в 15:39
Три студента представляют Бурятию в финале конкурса «Флагманы образования»
23.11.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Со скандалом до Байкала и обратно в Москву
«Оказывается, люди живут плохо» - так депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о поездке в район Бурятии
22.11.2023 в 11:46
Глав районов Бурятии научили работать в условиях информационной войны
Специальный семинар для региональных чиновников прошел в подмосковном парке «Патриот»
22.11.2023 в 09:18
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Бурятии
Соответствующее обращение лидер партии «Новые люди» направил главе республики
20.11.2023 в 10:59
Жители Бурятии окружили депутата Госдумы в лесу
Вячеслав Фетисов слушает проблемы жителей побережья Байкала
20.11.2023 в 10:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru