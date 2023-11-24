Политика и власть 24.11.2023 в 12:54

В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили МУП «Городские маршруты»

На сегодня по городу курсирует 130 новых автобусов
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили МУП «Городские маршруты»

Сегодня, 23 ноября, Комитет городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов провел выездное заседание. Народные избранники побывали в стояночном боксе предприятия МУП «Городские маршруты», также осмотрели ремонтный цех для автобусов.

На сегодня предприятие организовало движение 130 автобусов по 30 круглогодичным маршрутам, в том числе 46 большого класса (Волгабас, МАЗ – более 100 мест) и 84 среднего класса (ПАЗ – более 50 мест). Из них на Левобережном и Загорском направлении работают по 28 транспортных средств, в сторону 100-ых кварталов двигаются 10 автобусов, мкрн Забайкальский -14 автобусов, Дивизионный – 16, Заиграевского тракта и Тальцы – 14 и т. д.

«Вместе с тем, у частных перевозчиков продолжается снижение выпуска подвижного состава. Так в конце прошлого года выход составлял 550 автобусов малого класса, сейчас – 490. У всех частных перевозчиков фиксируется нехватка подвижного и водительского состава. Причины - отток транспортных средств, уход водителей в иные сферы с более привлекательными условиями труда и оплаты, рост цен на топливо и запчасти, ужесточение требований к перевозкам», 

– рассказали на предприятии.

В связи с этим, потребность в муниципальном транспорте растет ежедневно. Если раньше доля перевозимых автобусами пассажиров у МУП «Городские маршруты» была на уровне 4-5%, то теперь - 15%. Пассажиропоток в будний день достиг 40 тысяч пассажиров. Для сравнения, в 2022 году показатель составлял 14,8 тысяч жителей. Предприятие продолжает вести набор водителей, увы, все еще наблюдается нехватка кадров.

«За год принято почти 160 водителей. Общая численность водителей достигла 283 человек. Для сравнения, в сентябре 2022 года было 114 водителей. На переобучении находятся 24 человека. В целом, для обеспечения планируемого выпуска в 153 автобуса и обеспечения двусменного графика работы потребность составляет 350 водителей»,

  – отметили в МУП «Городские маршруты».
Из позитивных изменений - учитывая увеличение автобусов большой и средней вместимости на магистральных направлениях (Загорск, Аэропорт и 100-е микрорайоны) уровень жалоб горожан значительно снизился. Ранее, наибольшее количество жалоб отмечалось в пиковые часы, потому что автобусы малого класса не справлялись с пассажиропотоком. Свой вклад в улучшение ситуации внесли такие новшества как пересадочный тариф, введение укороченных маршрутов, расширение линейки льготных проездных билетов.

«За последнее время мы получили очень много автобусов большой и малой вместимости, спасибо властям республики, администрации города. Наши жители также почувствовали и увидели новые автобусы на маршрутах, но с этим появляется и большое количество проблем, которые необходимо решать. Сейчас мы посмотрели ремонтный бокс, где ремонтируют автомобили, здесь 34 автобуса. Нехватка кадров, повышение заработной платы специалистов - есть много вопросов, которые нам надо решать, чтобы предприятие работало в полную силу. Мы будем отрабатывать все это на заседаниях комитета, будем предлагать комитету по бюджету вносить коррективы», 

- резюмировал заседание заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.
 
Фото: Номер один

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горсовет улан-удэ муп городские маршруты

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