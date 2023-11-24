В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили МУП «Городские маршруты»
Сегодня, 23 ноября, Комитет городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов провел выездное заседание. Народные избранники побывали в стояночном боксе предприятия МУП «Городские маршруты», также осмотрели ремонтный цех для автобусов.
На сегодня предприятие организовало движение 130 автобусов по 30 круглогодичным маршрутам, в том числе 46 большого класса (Волгабас, МАЗ – более 100 мест) и 84 среднего класса (ПАЗ – более 50 мест). Из них на Левобережном и Загорском направлении работают по 28 транспортных средств, в сторону 100-ых кварталов двигаются 10 автобусов, мкрн Забайкальский -14 автобусов, Дивизионный – 16, Заиграевского тракта и Тальцы – 14 и т. д.
«Вместе с тем, у частных перевозчиков продолжается снижение выпуска подвижного состава. Так в конце прошлого года выход составлял 550 автобусов малого класса, сейчас – 490. У всех частных перевозчиков фиксируется нехватка подвижного и водительского состава. Причины - отток транспортных средств, уход водителей в иные сферы с более привлекательными условиями труда и оплаты, рост цен на топливо и запчасти, ужесточение требований к перевозкам»,
– рассказали на предприятии.
В связи с этим, потребность в муниципальном транспорте растет ежедневно. Если раньше доля перевозимых автобусами пассажиров у МУП «Городские маршруты» была на уровне 4-5%, то теперь - 15%. Пассажиропоток в будний день достиг 40 тысяч пассажиров. Для сравнения, в 2022 году показатель составлял 14,8 тысяч жителей. Предприятие продолжает вести набор водителей, увы, все еще наблюдается нехватка кадров.
Из позитивных изменений - учитывая увеличение автобусов большой и средней вместимости на магистральных направлениях (Загорск, Аэропорт и 100-е микрорайоны) уровень жалоб горожан значительно снизился. Ранее, наибольшее количество жалоб отмечалось в пиковые часы, потому что автобусы малого класса не справлялись с пассажиропотоком. Свой вклад в улучшение ситуации внесли такие новшества как пересадочный тариф, введение укороченных маршрутов, расширение линейки льготных проездных билетов.
«За год принято почти 160 водителей. Общая численность водителей достигла 283 человек. Для сравнения, в сентябре 2022 года было 114 водителей. На переобучении находятся 24 человека. В целом, для обеспечения планируемого выпуска в 153 автобуса и обеспечения двусменного графика работы потребность составляет 350 водителей»,
– отметили в МУП «Городские маршруты».
«За последнее время мы получили очень много автобусов большой и малой вместимости, спасибо властям республики, администрации города. Наши жители также почувствовали и увидели новые автобусы на маршрутах, но с этим появляется и большое количество проблем, которые необходимо решать. Сейчас мы посмотрели ремонтный бокс, где ремонтируют автомобили, здесь 34 автобуса. Нехватка кадров, повышение заработной платы специалистов - есть много вопросов, которые нам надо решать, чтобы предприятие работало в полную силу. Мы будем отрабатывать все это на заседаниях комитета, будем предлагать комитету по бюджету вносить коррективы»,
- резюмировал заседание заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.
Фото: Номер один