В Улан-Удэ появились десятки баннеров с надписью «Бурятия за президента», причем уже через несколько часов после того, как Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах главы государства. Фактически это означает начало избирательной кампании в республике.- Я понимаю, что сегодня по-другому нельзя. Буду баллотироваться на выборах президента России, - заявил Владимир Путин на встрече с Героями России в Кремле.Это заявление было ожидаемым, ведь по официальным опросам более 78% населения страны доверяют президенту и его решениям. И Бурятия не исключение, о чем вчера говорил глава республики Алексей Цыденов:- Я хотел, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. И я уверен, что Владимир Владимирович одержит безусловную победу.Кроме того, глава Бурятии рассказал о том, почему именно эти выборы важны для нашей страны, и как они могут повлиять на мировую повестку:- Вопрос не просто в том, чтобы мы пошли и поддержали нашего президента, а в том, чтобы мы сделали это всем миром. Поскольку, когда мы всем нашим недругам покажем сплочённость страны вокруг нашего президента, единение нашей страны. Это будет самый яркий сигнал к тому, что с нами лучше не связываться. И тогда СВО быстрее закончится. Потому что наша страна сплочённая, страна единая - все, как один, плечом к плечу. Мы их добьём. И это будет самый яркий, самый чёткий сигнал всем, чтобы все успокоились и отстали от нас, пришёл мир и вернулась нормальная жизнь.Впрочем, у жителей Бурятии есть немало и других причин, чтобы поддержать Владимира Путина на выборах в марте 2024 года. И речь даже не о госпрограммах и национальных проектах, благодаря которым республике решается множество проблем, появляются дороги, детсады и больницы. Речь об адресной поддержке – президент часто выделяет Бурятию и ее жителей, давая поручения федеральным органам разобраться с той или иной проблемой внутри региона.Взять хотя бы мастер-план развития Улан-Удэ т Северобайкальска. Президент лично одобрил его, когда приезжал в Бурятию весной этого года. Общая стоимость всех мероприятий – более 300 млрд рублей, то есть больше, чем два бюджета всей республики.Самые масштабные проекты, которые сдвинулись благодаря поручению президента, это третий мост через Уду, который позволит разгрузить дороги и избавить столицу от пробок; реновация центра Улан-Удэ, благодаря которой вместо бараков появятся современные деловые и общественные пространства. Также: модернизация ТЭЦ-2, строительство университетского кампуса и девяти путепроводов, здания театрально-культурного центра «Байкал», Национального музея, перевод частного сектора на электроотопление.Если же говорить о том, что уже сделано, то это 27 новых школ и 31 детский сад. Это пара сотен автобусов, которые пришли в Улан-Удэ. В процессе строительство инфекционной больницы, продолжается работа над возведением в Бурятии 21 очистных сооружений.Это лишь часть проектов, которые запущены и реализованы в Бурятии благодаря Владимиру Путину. Поэтому баннеры «Бурятия за президента» вряд ли кого удивят.Напомним, выборы президента страны пройдут с 14 по 17 марта 2024 года.