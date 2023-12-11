Политика и власть 11.12.2023 в 09:39

В Бурятии власти не торопятся ликвидировать свалку размером в три футбольных поля

Несанкционированная свалка копится в посёлке Онохой с 1950-х годов
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии власти не торопятся ликвидировать свалку размером в три футбольных поля
Несанкционированная свалка размером в 30 тыс.квадратных метров, что равно трём футбольным полям, копится в посёлке Онохой Заиграевского района аж с 1950-х годов. 
Всё это время здесь складировались бытовые и строительные отходы. В прошлом году по иску прокуратуры суд обязал администрацию Заиграевского района свалку ликвидировать за 6 месяцев. Но это не сделано.

- Мы обратились в прокуратуру и просили привлечь виновных за неисполнение решения суда. Прокуратура сообщила, что в октябре 2023 года снова подала в суд, уже на собственника земель – администрацию п.Онохой, - сообщает ОНФ Бурятии. 

За отсутствие контроля по исполнению первого судебного решения руководителю службы приставов внесли прокурорское представление. Судебного пристава-исполнителя лишили  премии. А администрация района оплатила штраф в 30 тыс. рублей.

- Мы ждём исполнения решения суда по ликвидации Онохойской свалки, - заключают в ОНФ.  

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