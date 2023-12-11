Политика и власть 11.12.2023 в 17:31
В Бурятии завтра утвердят врио главы Бичурского района
На эту должность предложена заместитель Василия Смолина
Текст: Андрей Константинов
12 декабря депутаты Бичурского райсовета примут решение об утверждении временно исполняющего обязанности главы Бичурского района. На этот пост после обсуждения предложена кандидатура заместителя главы районной администрации Марины Савельевой. Об этом сообщил председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов, который сегодня прибыл в район.
По словам спикера парламента, решение о назначении врио райсовету необходимо принять незамедлительно.
«Сейчас из-за отсутствия главы приостановлено финансирование района, в том числе и финансирование заработной платы. Тем более конец года, эти вопросы необходимо решать быстро и оперативно», - передает слова Владимира Павлова вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7».
Напомним, действующего главу Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Вчера Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, взяв главу района под стражу сроком на два месяца.
Фото: «Номер один»
По словам спикера парламента, решение о назначении врио райсовету необходимо принять незамедлительно.
«Сейчас из-за отсутствия главы приостановлено финансирование района, в том числе и финансирование заработной платы. Тем более конец года, эти вопросы необходимо решать быстро и оперативно», - передает слова Владимира Павлова вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7».
Напомним, действующего главу Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Вчера Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, взяв главу района под стражу сроком на два месяца.
Фото: «Номер один»
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