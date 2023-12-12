Политика и власть 12.12.2023 в 16:36

Улан-Удэ превращается в безопасный город

Горсовет одобрил решение об установке видеокамер во дворах и местах скопления детей
A- A+
Текст: Макар Захаров
Улан-Удэ превращается в безопасный город

Сегодня состоялось заседание Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности во главе с председателем Дмитрием Турченюком. На повестке было несколько вопросов. Одним из наиболее важных оказалось внесение изменений в решение «О работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов по использованию наказов избирателей и развитию города Улан-Удэ».

С докладом о внесении изменений к трибуне вышла начальник Правового управления Улан-Удэнского городского Совета депутатов Валентина Разуваева. Зачитанный ею проект был вынесен на рассмотрение с целью дальнейшего выполнения наказов избирателей. Большая часть из которых посвящена вопросам видеонаблюдения и безопасности.

«В рамках ранее заслушанного отчета по роботе городского МВД депутаты горсовета предложили начать устанавливать камеры видеонаблюдения во дворах и местах скопления детей по наказам избирателей. Мы проработали различные варианты реализации данной инициативы. Выполнение указанных мероприятий возможно в рамках муниципальной программы «Укрепление правопорядка в городе Улан-Удэ»»,

- сказала Валентина Разуваева. 
Несмотря на принимаемые усилия, направленные на борьбу с противоправными посягательствами, статистика показывает, что уровень преступности по-прежнему характеризуется как нестабильный. Она продолжает оказывать негативное влияние на все сферы общественной жизни. Главная цель муниципальной программы заключается в создании всех необходимых условий для укрепления правопорядка. Который повысит уровень и качество жизни населения.

Отметим, что главным распорядителем бюджетных средств по «Укреплению правопорядка в городе Улан-Удэ» выступает Комитет по ГО и ЧС, готовый к сотрудничеству с депутатами. Но чтобы у представителей горсовета появилась возможность предусматривать установку видеокамер за счет наказов - необходимо подготовить перечень приоритетных направлений. А также дополнить его направлениями по охране общественного порядка, обеспечения общественной и пожарное безопасности.

«Сегодня мы рассмотрели вопрос о внесение изменений в решение «О работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов по использованию наказов избирателей и развитию города Улан-Удэ». Который представляет из себя доработку тех возможностей по наказам, которые мы можем выполнять сейчас. Я считаю, что это наша большая победа. И очень рад, что теперь есть возможность установки камер по наказам»,

- сообщает председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Дмитрий Турченюк.
Если изменения внесут, то это даст возможность устанавливать наблюдение в многоквартирных домах. Обращений, связанных с ними, было более чем достаточно. Также депутаты рассмотрели вариант с видеонаблюдением в частных секторах.

«Частный сектор - это сложнее. Там нужны ТОСы. Но начало уже положено, безопасность будет повышаться. Обращения к нам неоднократно поступали, мы их все проработали. Сейчас нужно время на реализацию. Чтобы мы внесли изменения и заимели возможность закладывать деньги на исполнение этих наказов. Очень хорошо, что у нас есть программа «Безопасный город». Именно по ней устанавливаются камеры по всему Улан-Удэ. На будущее стоит задача, чтобы камеры с многоквартирных домов были заведены в эту программу. Чтобы это была одна единая система»,

- говорит Дмитрий Турченюк.
Проект о внесении изменения в решение городского Совета депутатов от 2017 года «О работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов по исполнению наказов избирателей и развитию города» был одобрен. В ближайшее время его вынесут на совестное заседание комитетов.


Фото: Номер один 

Теги
горсовет заседание депутаты безопасный город камера дети

Все новости

В Бурятии призывают приобретать елки легально, а не идти за ними в лес
12.12.2023 в 17:58
В Улан-Удэ возможен перевод школьников на дистант из-за холодов
12.12.2023 в 17:52
Жители Улан-Удэ жалуются на некомпетентность аварийных комиссаров
12.12.2023 в 17:44
В Бурятии выбрали лучшие проекты по цифровизации
12.12.2023 в 17:30
В Бурятии затопило дорогу
12.12.2023 в 17:14
Иннокентий Вахрамеев: «Видна динамика развития»
12.12.2023 в 16:49
Житель Улан-Удэ с особым зверством убил жену
12.12.2023 в 16:41
Улан-Удэ превращается в безопасный город
12.12.2023 в 16:36
Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ выстрелили из пушки
12.12.2023 в 16:22
Спектакль Буряад театра «Долгин» номинирован на российскую национальную премию
12.12.2023 в 16:18
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Иннокентий Вахрамеев: «Видна динамика развития»
Депутаты Хурала Бурятии посетили МУП «Управление трамвая» и «Городские маршруты»
12.12.2023 в 16:49
В Бурятии назначили врио главы Бичурского района
Им стала заместитель главы Марина Савельева
12.12.2023 в 14:15
Глава Бурятии вступил в «Движение первых»
В республике прошел первый слет общероссийского движения детей и молодежи
12.12.2023 в 13:06
Зампреду правительства Бурятии вручили орден
Награжденный топ-чиновник сам сообщил об этом в соцсетях
12.12.2023 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru