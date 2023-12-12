Улан-Удэ превращается в безопасный город

Сегодня состоялось заседание Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности во главе с председателем Дмитрием Турченюком. На повестке было несколько вопросов. Одним из наиболее важных оказалось внесение изменений в решение «О работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов по использованию наказов избирателей и развитию города Улан-Удэ».

С докладом о внесении изменений к трибуне вышла начальник Правового управления Улан-Удэнского городского Совета депутатов Валентина Разуваева. Зачитанный ею проект был вынесен на рассмотрение с целью дальнейшего выполнения наказов избирателей. Большая часть из которых посвящена вопросам видеонаблюдения и безопасности.

«В рамках ранее заслушанного отчета по роботе городского МВД депутаты горсовета предложили начать устанавливать камеры видеонаблюдения во дворах и местах скопления детей по наказам избирателей. Мы проработали различные варианты реализации данной инициативы. Выполнение указанных мероприятий возможно в рамках муниципальной программы «Укрепление правопорядка в городе Улан-Удэ»», - сказала Валентина Разуваева.



«Сегодня мы рассмотрели вопрос о внесение изменений в решение «О работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов по использованию наказов избирателей и развитию города Улан-Удэ». Который представляет из себя доработку тех возможностей по наказам, которые мы можем выполнять сейчас. Я считаю, что это наша большая победа. И очень рад, что теперь есть возможность установки камер по наказам», - сообщает председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Дмитрий Турченюк.

«Частный сектор - это сложнее. Там нужны ТОСы. Но начало уже положено, безопасность будет повышаться. Обращения к нам неоднократно поступали, мы их все проработали. Сейчас нужно время на реализацию. Чтобы мы внесли изменения и заимели возможность закладывать деньги на исполнение этих наказов. Очень хорошо, что у нас есть программа «Безопасный город». Именно по ней устанавливаются камеры по всему Улан-Удэ. На будущее стоит задача, чтобы камеры с многоквартирных домов были заведены в эту программу. Чтобы это была одна единая система», - говорит Дмитрий Турченюк.

Несмотря на принимаемые усилия, направленные на борьбу с противоправными посягательствами, статистика показывает, что уровень преступности по-прежнему характеризуется как нестабильный. Она продолжает оказывать негативное влияние на все сферы общественной жизни. Главная цель муниципальной программы заключается в создании всех необходимых условий для укрепления правопорядка. Который повысит уровень и качество жизни населения.Отметим, что главным распорядителем бюджетных средств по «Укреплению правопорядка в городе Улан-Удэ» выступает Комитет по ГО и ЧС, готовый к сотрудничеству с депутатами. Но чтобы у представителей горсовета появилась возможность предусматривать установку видеокамер за счет наказов - необходимо подготовить перечень приоритетных направлений. А также дополнить его направлениями по охране общественного порядка, обеспечения общественной и пожарное безопасности.Если изменения внесут, то это даст возможность устанавливать наблюдение в многоквартирных домах. Обращений, связанных с ними, было более чем достаточно. Также депутаты рассмотрели вариант с видеонаблюдением в частных секторах.Проект о внесении изменения в решение городского Совета депутатов от 2017 года «О работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов по исполнению наказов избирателей и развитию города» был одобрен. В ближайшее время его вынесут на совестное заседание комитетов.





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