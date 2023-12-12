Иннокентий Вахрамеев: «Видна динамика развития»

Первые этапы внедрения интеллектуальной транспортной системы успешно осуществлены и уже приносят пользу столице Бурятии. Депутаты ознакомились с деятельностью МКУ, с его возможностями по регулированию дорожного движения, мониторингу трафика, узнали как теперь налажено реагирование на аварии и другие происшествия, которые в случае своего возникновения нарушают привычный дорожный ритм. «Главная цель системы - сделать жизнь в городе удобнее. Я здесь в первый раз и я очень впечатлен», - отметил Иннокентий Вахрамеев, ознакомившись, в частности, с Центром обработки данных.





Как отметил, докладывая депутатам, Александр Надточин, и. о. директора «Городских маршрутов», в настоящее время 80 процентов парка составляют новые автобусы.







Оценив прибывшие новинки, депутаты комитета Хурала сосредоточили свое внимание на проблеме с ремонтным боксом предприятия. «Городские маршруты» многие годы арендуют его, платя ежемесячно более миллиона рублей арендной платы. Бокс, куда зашли депутаты, - это большое по площади и высокое сооружение, в нем стояли на ремонте автобусы, работал персонал.





Депутат Эржена Чимитцыренова поинтересовалась готов ли нынешний собственник продать бокс муниципалитету. Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту мэрии г. Улан-Удэ, доложил, что переговоры идут в положительном ключе и речь идет о цене в размере порядка 70 млн рублей.

Сейчас «Городские маршруты» не делают в бокс каких-то капвложений, ограничиваясь косметическим ремонтом. А вопросов здесь немало - начиная c мягкой кровли. «День морозный и здесь очень прохладно», - указали парламентарии на температуру воздуха в ремонтном боксе. Все согласились, что условия труда здесь следует улучшать. Имея большой парк в 200 автобусов, муниципалитет понимает, что бокс надо приобретать в собственность.







Настрой муниципалов был оценен. «Со стороны Народного Хурала обещаем поддержку», - сказал депутат Сергей Дорош. «Мы ее всегда чувствуем», - поблагодарил Юрий Ткачев.

Но, несмотря на это, число пассажиром, перевезенных муниципальными трамваями, постоянно растет. По итогам нынешнего года оно впервые может превысить отметку в 20 млн пассажиров. Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов признался, что несколько лет назад эта цифра казалась предприятию чем-то фантастическим, но сейчас все видят, что она достижима.





«В этом году уже заключили контракты. Работы по тяговым подстанциям будут проводиться подрядчиком, как только поступит оборудование, независимо от погодных условий. Но работы по цеху будут выполняться в теплый сезон 2024 г. Обслуживание вагонов временно будем переносить на улицу, а зимой проводить обслуживание на улице невозможно. Цех работает с 1968 г. и здесь не было модернизации, капремонта», - пояснил Юрий Санжанов.





Депутаты комитета Хурала по экономической политике, природопользованию, экологии провели выездное рабочее совещание о ходе исполнения республиканского закона «Об автомобильном и городском электрическом транспорте в Республике Бурятия». Парламентариев возглавлял председатель данного комитета Иннокентий Вахрамеев.Прежде чем выехать на МУПы, парламентарии посетили МКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой г. Улан-Удэ».На производственной базе «Городских маршрутов» на проспекте Автомобилистов депутаты Хурала осмотрели недавно поступившие автобусы малой вместимости «Газель сити».«Скоро они начнут работать на маршрутах в отдаленные микрорайоны Улан-Удэ», - отметил Иннокентий Вахрамеев, подчеркнув, какое большое внимание уделяется схемам движения маршрутов, интервалам движения. Депутат заявил, что в современных условиях важны не только эти стороны пассажироперевозок, но также то, что жителям Улан-Удэ, пассажирам обеспечивается комфортность поездок.Приобретенные «малые» автобусы - это новая сторона в развитии предприятия. Ранее парк МУП «Городские маршруты» пополнялся только автобусами большой и средней вместимости.Есть у МУПа и другая проблема - до сих пор сохраняется потребность в водителях.На МУП «Управление трамвая» также существует проблема дефицита водителей трамваев и кондукторов. «Мы с коллегами сейчас будем думать над тем, чтобы проблему кадров решить», - заверил Иннокентий Вахрамеев.Депутатам показали все цеха, рассказали о достижениях и перспективах. Так, требует развития цех технического обслуживания и ежедневного обслуживания. МУП уже подготовил проект, провел его госэкспертизу. Также необходимо модернизировать ряд тяговых подстанций. На эти цели предназначено почти сто миллионов рублей.Их освоение начали в нынешнем году и планируют завершить в будущем.В ходе выездного совещания депутаты выразили удовлетворение тем, что парк двух улан-удэнских транспортных МУПов, при поддержке главы Бурятии, обновляется. Совсем скоро в МУП «Управление трамвая» тоже поступят два современных низкопольных трамвая увеличенной вместимости «Богатырь». По мнению Иннокентия Вахрамеева новые автобусы и трамваи также значительно улучшают облик города, повышают качество жизни.Депутаты экономического комитета Хурала согласились с тем, что государство должно продолжать поддержку развития обоих МУПов. «Нужен комплексный подход», - такова принципиальная позиция парламентариев.Иннокентий Вахрамеев по итогам рабочей поездки, в целом, выразил удовлетворение тем, как идет исполнение закона «Об автомобильном и городском электрическом транспорте в Республике Бурятия». «Несмотря на имеющиеся сложности, общая динамика развития видна», - заключил он.Фото: «Номер один»