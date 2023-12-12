Политика и власть 12.12.2023 в 16:49
Иннокентий Вахрамеев: «Видна динамика развития»
Депутаты Хурала Бурятии посетили МУП «Управление трамвая» и «Городские маршруты»
Текст: Петр Санжиев
Депутаты комитета Хурала по экономической политике, природопользованию, экологии провели выездное рабочее совещание о ходе исполнения республиканского закона «Об автомобильном и городском электрическом транспорте в Республике Бурятия». Парламентариев возглавлял председатель данного комитета Иннокентий Вахрамеев.
Для удобства людей
Прежде чем выехать на МУПы, парламентарии посетили МКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой г. Улан-Удэ».
На производственной базе «Городских маршрутов» на проспекте Автомобилистов депутаты Хурала осмотрели недавно поступившие автобусы малой вместимости «Газель сити».
«Скоро они начнут работать на маршрутах в отдаленные микрорайоны Улан-Удэ», - отметил Иннокентий Вахрамеев, подчеркнув, какое большое внимание уделяется схемам движения маршрутов, интервалам движения. Депутат заявил, что в современных условиях важны не только эти стороны пассажироперевозок, но также то, что жителям Улан-Удэ, пассажирам обеспечивается комфортность поездок.
Приобретенные «малые» автобусы - это новая сторона в развитии предприятия. Ранее парк МУП «Городские маршруты» пополнялся только автобусами большой и средней вместимости.
Есть у МУПа и другая проблема - до сих пор сохраняется потребность в водителях.
Трамваи идут на рекорд
На МУП «Управление трамвая» также существует проблема дефицита водителей трамваев и кондукторов. «Мы с коллегами сейчас будем думать над тем, чтобы проблему кадров решить», - заверил Иннокентий Вахрамеев.
Депутатам показали все цеха, рассказали о достижениях и перспективах. Так, требует развития цех технического обслуживания и ежедневного обслуживания. МУП уже подготовил проект, провел его госэкспертизу. Также необходимо модернизировать ряд тяговых подстанций. На эти цели предназначено почти сто миллионов рублей.
Их освоение начали в нынешнем году и планируют завершить в будущем.
В ходе выездного совещания депутаты выразили удовлетворение тем, что парк двух улан-удэнских транспортных МУПов, при поддержке главы Бурятии, обновляется. Совсем скоро в МУП «Управление трамвая» тоже поступят два современных низкопольных трамвая увеличенной вместимости «Богатырь». По мнению Иннокентия Вахрамеева новые автобусы и трамваи также значительно улучшают облик города, повышают качество жизни.
Депутаты экономического комитета Хурала согласились с тем, что государство должно продолжать поддержку развития обоих МУПов. «Нужен комплексный подход», - такова принципиальная позиция парламентариев.
Иннокентий Вахрамеев по итогам рабочей поездки, в целом, выразил удовлетворение тем, как идет исполнение закона «Об автомобильном и городском электрическом транспорте в Республике Бурятия». «Несмотря на имеющиеся сложности, общая динамика развития видна», - заключил он.
Фото: «Номер один»
Для удобства людей
Прежде чем выехать на МУПы, парламентарии посетили МКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой г. Улан-Удэ».
Первые этапы внедрения интеллектуальной транспортной системы успешно осуществлены и уже приносят пользу столице Бурятии. Депутаты ознакомились с деятельностью МКУ, с его возможностями по регулированию дорожного движения, мониторингу трафика, узнали как теперь налажено реагирование на аварии и другие происшествия, которые в случае своего возникновения нарушают привычный дорожный ритм. «Главная цель системы - сделать жизнь в городе удобнее. Я здесь в первый раз и я очень впечатлен», - отметил Иннокентий Вахрамеев, ознакомившись, в частности, с Центром обработки данных.
На производственной базе «Городских маршрутов» на проспекте Автомобилистов депутаты Хурала осмотрели недавно поступившие автобусы малой вместимости «Газель сити».
«Скоро они начнут работать на маршрутах в отдаленные микрорайоны Улан-Удэ», - отметил Иннокентий Вахрамеев, подчеркнув, какое большое внимание уделяется схемам движения маршрутов, интервалам движения. Депутат заявил, что в современных условиях важны не только эти стороны пассажироперевозок, но также то, что жителям Улан-Удэ, пассажирам обеспечивается комфортность поездок.
Приобретенные «малые» автобусы - это новая сторона в развитии предприятия. Ранее парк МУП «Городские маршруты» пополнялся только автобусами большой и средней вместимости.
Как отметил, докладывая депутатам, Александр Надточин, и. о. директора «Городских маршрутов», в настоящее время 80 процентов парка составляют новые автобусы.
Оценив прибывшие новинки, депутаты комитета Хурала сосредоточили свое внимание на проблеме с ремонтным боксом предприятия. «Городские маршруты» многие годы арендуют его, платя ежемесячно более миллиона рублей арендной платы. Бокс, куда зашли депутаты, - это большое по площади и высокое сооружение, в нем стояли на ремонте автобусы, работал персонал.
Депутат Эржена Чимитцыренова поинтересовалась готов ли нынешний собственник продать бокс муниципалитету. Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту мэрии г. Улан-Удэ, доложил, что переговоры идут в положительном ключе и речь идет о цене в размере порядка 70 млн рублей.
Сейчас «Городские маршруты» не делают в бокс каких-то капвложений, ограничиваясь косметическим ремонтом. А вопросов здесь немало - начиная c мягкой кровли. «День морозный и здесь очень прохладно», - указали парламентарии на температуру воздуха в ремонтном боксе. Все согласились, что условия труда здесь следует улучшать. Имея большой парк в 200 автобусов, муниципалитет понимает, что бокс надо приобретать в собственность.
Настрой муниципалов был оценен. «Со стороны Народного Хурала обещаем поддержку», - сказал депутат Сергей Дорош. «Мы ее всегда чувствуем», - поблагодарил Юрий Ткачев.
Есть у МУПа и другая проблема - до сих пор сохраняется потребность в водителях.
Трамваи идут на рекорд
На МУП «Управление трамвая» также существует проблема дефицита водителей трамваев и кондукторов. «Мы с коллегами сейчас будем думать над тем, чтобы проблему кадров решить», - заверил Иннокентий Вахрамеев.
Но, несмотря на это, число пассажиром, перевезенных муниципальными трамваями, постоянно растет. По итогам нынешнего года оно впервые может превысить отметку в 20 млн пассажиров. Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов признался, что несколько лет назад эта цифра казалась предприятию чем-то фантастическим, но сейчас все видят, что она достижима.
Депутатам показали все цеха, рассказали о достижениях и перспективах. Так, требует развития цех технического обслуживания и ежедневного обслуживания. МУП уже подготовил проект, провел его госэкспертизу. Также необходимо модернизировать ряд тяговых подстанций. На эти цели предназначено почти сто миллионов рублей.
Их освоение начали в нынешнем году и планируют завершить в будущем.
«В этом году уже заключили контракты. Работы по тяговым подстанциям будут проводиться подрядчиком, как только поступит оборудование, независимо от погодных условий. Но работы по цеху будут выполняться в теплый сезон 2024 г. Обслуживание вагонов временно будем переносить на улицу, а зимой проводить обслуживание на улице невозможно. Цех работает с 1968 г. и здесь не было модернизации, капремонта», - пояснил Юрий Санжанов.
В ходе выездного совещания депутаты выразили удовлетворение тем, что парк двух улан-удэнских транспортных МУПов, при поддержке главы Бурятии, обновляется. Совсем скоро в МУП «Управление трамвая» тоже поступят два современных низкопольных трамвая увеличенной вместимости «Богатырь». По мнению Иннокентия Вахрамеева новые автобусы и трамваи также значительно улучшают облик города, повышают качество жизни.
Депутаты экономического комитета Хурала согласились с тем, что государство должно продолжать поддержку развития обоих МУПов. «Нужен комплексный подход», - такова принципиальная позиция парламентариев.
Иннокентий Вахрамеев по итогам рабочей поездки, в целом, выразил удовлетворение тем, как идет исполнение закона «Об автомобильном и городском электрическом транспорте в Республике Бурятия». «Несмотря на имеющиеся сложности, общая динамика развития видна», - заключил он.
Фото: «Номер один»