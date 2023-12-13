В новый год - с новыми идеями

В столице Бурятии прошла 46-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели девять вопросов повестки, а также рассказали, какие изменения будут ждать город в грядущем году Дракона. Подробнее о том, к каким решениям пришли депутаты, расскажет «Номер один».Пожалуй, начнем с самого важного - депутаты продолжили обсуждение главного финансового документа города. Напомним, 25 октября, на прошлой сессии, горсовет принял бюджет в первом чтении. На тот момент задачей народных избранников было рассмотреть только четыре основных параметра городского бюджета: доходы, расходы, верхний предел долга и дефицит бюджета.На очередной, 46-й очередной сессии проект рассмотрели детальнее, а также внесли ряд изменений. С докладом выступила заммэра города – председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина. Она сообщила, что после первого чтения доходы и расходы уменьшились примерно на 3 млрд рублей.- В ходе подготовки материалов ко второму чтению учтены рекомендации публичных слушаний, проведена работа на заседаниях комитетов, Дне депутата, на проект получено положительное заключение контрольно-счетной палаты города. В проекте учтены изменения по бюджетным трансфертам и увеличен прогноз по собственным доходам, - отметила Татьяна Базякина.- В 2024 году бюджет остается социально ориентированным. По предварительным подсчетам, на образование, соцсферу, культуру и спорт в 2024 году будет потрачено до 50% от общих расходов, - обратил внимание председатель комитета по финансам Дмитрий Путилин.Подробнее: на эти сферы направят порядка 14 млрд рублей. Например, по муниципальной программе развития образования расходы прогнозируют в 7 млрд 725 млн рублей, из них на: дошкольное образование - 2 млрд 395 млн, общее образование – 4 млрд 687 млн, дополнительное образование – 358 млн, отдых и оздоровление детей – 132 млн рублей, содержание новых школ и детсадов – 24 млн рублей, ремонт помещений детских учреждений – 20 млн рублей, охрану – 60,5 млн рублей и т. д.При этом на сессии объявили, что удалось увеличить финансирование коммунальной сферы города. Ранее депутаты горсовета дали рекомендации заложить в проект отдельные средства на приобретение новой техники. Коррективы внесены, теперь в столице Бурятии появится новая автовышка, три спецтехники по уборке улиц, экскаватор, а также два самосвала.- Вся техника очень нужная - механизированная уборка помогает быстрее и лучше очищать улицы, а мини-экскаватор нужен для реализации программы «Чистое небо», чтобы кабели освещения переводить под землю. В целом планирование бюджета по части коммунального хозяйства стало лучше, - отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Бурдиков.По итогу бюджет во втором чтении народные избранники приняли единогласно. Как отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, увеличить финансирование, конечно, хотелось бы во всех отраслях, но пока удалось этого добиться в наиболее востребованных сферах, чтобы решить самые острые проблемы.- Конечно, потребности огромные, и мы каждую статью детально рассматриваем. Определяем приоритеты, чтобы наш город развивался в правильном направлении. Если взять любую сферу, то каждой необходимо больше денег. А наша задача - грамотно воспользоваться тем, что уже есть,- резюмировал председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов.Кроме того, стало известно, что следующий, 2024 год станет Годом общественных и гражданских инициатив. Особую поддержку окажут активным жителям, чьи идеи будут полезны для развития общества. С докладом по этой теме выступил исполняющий обязанности председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации города Михаил Иванов. Он отметил, что общественные организации - важные партнеры в решении актуальных задач. На проведение плана мероприятий по этой теме в 2024 году выделят 3 млн рублей.- Повышение общественного участия в муниципальном управлении является приоритетной задачей как для гражданского общества, так и для органов местного самоуправления в части разрабатываемых и принимаемых общественно-политических решений, - отметили на сессии.Отметим, с 2024 года некоммерческим организациям города будут оказывать помощь в оформлении необходимой документации для правильного составления заявки на грант. Об этом ранее сообщал глава региона Алексей Цыденов. За 2023 год наши некоммерческие организации выиграли 173 гранта по Фонду президентских грантов. Помимо Фонда президентских грантов у добровольческих структур есть возможность подать заявки на Фонд культурных инициатив, в рамках грантов, разыгрываемых Росмолодежью или администрацией главы Бурятии и правительства республики, а также многих других организаций.- Единственное пожелание, чтобы в следующем году у нас увеличилось количество инициатив и их качество. Как мы уже говорили ранее, необходимо обучение молодежи, - отметил зампредседателя горсовета Анатолий Белоусов.Как отметили во время обсуждения, обучение поможет жителям правильно составлять и отправлять заявки на гранты городского, регионального и федерального уровня. Депутаты горсовета единогласно поддержали решение.Еще одним немаловажным вопросом стала организация транспорта до школы для детей, живущих в отдаленных местностях. Суть поддержки – горсоветом принято решение компенсировать затраты на проезд учащимся. Эта мера предусмотрена для тех школьников, кто живет более чем в трех километрах от учебного учреждения, в которое ходит по месту проживания. Стоит отметить: если родители приняли решение отправить ребенка в школу не по прописке, то в этом случае компенсировать затраты не будут.- Школы, которые рядом находятся, но больше трех километров - тут мы компенсируем затраты. А если ребенок живет в этой точке, но хочет, допустим, в школу в центре города, то это уже ложится на плечи родителей, они сами решают. Мы восстанавливаем только те затраты, которые необходимы в соответствии с федеральным законом, то есть до ближайшей школы, - сказал Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета.Предварительно на эту меру поддержки выделят свыше 1 млн рублей. Сумма сложилась из количества нуждающихся школьников, учебных дней с расчетом на поездки два раза в день – до и после школы. На данный момент таких школ три: это СОШ № 22, где проезд нужен 30 учащимся, школа №12 – 50 школьников, а также школа № 108 – 65 учеников.Отметим, в ноябре в школы города и республики поступили 49 новых школьных автобусов. За последние пять лет в Бурятию поставлено 366 школьных автобусов. Общая сумма финансирования превысила 136 млн рублей.Фото: «Номер один»