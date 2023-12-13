Культура Улан-Удэ: цели 2023 года будут достигнуты

Депутатов заверили, что необходимый охват населения услугами культурно-досуговых учреждений города будет, по итогам года, достигнут. Только в парках состоялось уже более 200 мероприятий, охвативших около 125 тыс. человек (не считая еще будущих предновогодних мероприятий). Это рекорд для парков!







Комитет по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов рассмотрел предварительные итоги реализации муниципальной программы «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2020-2025 гг.» за 2023 г.На заседании комитета перед депутатами с отчетом выступила Ирина Ковалева, председатель комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ.Она напомнила, что программа предусматривает целый ряд мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для организации досуга населения, сохранение системы художественного образования, комплектование библиотечных и музейных фондов и т. д. Программа помогает формировать благоприятную культурную среду. Одно из важных направлений – содействие в решении проблем, связанных с высоким износом зданий учреждений культуры, недостатком площадей, устаревшей материально-технической базой. Установлен и ряд параметров, достичь которых Улан-Удэ должна помочь указанная муниципальная программа по итогам ее реализации.«Объем финансирования программы (на весь срок ее действия – прим.) предусматривается в сумме 10,3 морд. рублей. Из них, за счет местного бюджета 5,8 млрд.», - доложила Ирина Ковалева.На текущий год при плане 1,1 млрд. рублей в бюджете было утверждено 0,91 морд., или 82,8 процента.Депутатам подробно было пояснено на какие статьи расходов были направлены средства. Львиную долю расходов составляют расходы на заработную плату и ЖКХ – около 0,6 млрд. рублей, т. е. примерно 80 процентов расходов по отрасли. На развитие денег остается крайне недостаточно. Это признала и сама Ковалева, и все депутаты, которые присутствовали на заседании.В докладе было подробно освещено о том, как идет исполнение предусмотренных параметров муниципальной программы на 2023 г.Среди достижений года – открытие нового здания филиала ДШИ №10 в мкрн. Звездный после капремонта на 22 млн рублей.Раньше все располагалось в жилом доме, в четырех квартирах. Но когда минобороны передало городу здание бывшего детсада, власти решили разместить там музыкальное детское учреждение. Были полностью обновлены все коммунальные, инженерные сети, кровля, входная группа и многое другое, установлены системы безопасности, куплена новая мебель, оборудование для занятий детей.Большим успехом является победа сразу двух филиалов библиотек Улан-Удэ во всероссийском отборе библиотек, на базе которых в 2024 г. будут создаваться модельные библиотеки. Из федерального Центра поступит, суммарно, 15,7 млн рублей. Бурятия внесет небольшое софинансирование. «Вместе с тем, остается нерешенным вопрос по проведению капремонта указанных филиалов, что является условием для реализации этой программы. Необходимо по 2,5 млн рублей на каждый филиал», - отметила Ковалева.Центральная городская библиотека в этом году выиграла два гранта, после большой реконструкции открылся Музей города и т. д. Стараются в городе развивать и девять улан-удэнских парков.Учреждения культуры города побеждали во всероссийских конкурсах. И, в целом, исходя из анализа положения за три квартала т. г., Ирина Ковалева заверила, что плановые показатели муниципальной программы за 2023 г. будут выполнены.Положительного немало, но недостаток финансирования пока не позволяет решить ряд наболевших вопросов.В числе проблемных точек – Городской культурный центр (экс-ДК ЛВРЗ) и Центр «Кристалл».В этом году, например, по «Кристаллу» дважды подавалась заявка в минкультуры Бурятии. «Она была отклонена. Заявка на сумму 854 млн рублей. Работа по включению в федеральные целевые программы будет продолжена в следующем году», - сообщила Ирина Ковалева.Большие средства нужны на приведение в порядок Городского культурного центра – около 1,4 млрд. рублей. Ранее была подготовлена проектная документация для проведения реконструкции, но прошло пять лет и сегодня она не актуальна. Сейчас город готовится делать документацию не на реконструкцию, а на капремонт.Нужны средства на капремонт экс-амбулатории по ул. Талалихина. Здание находится в оперативном управлении ДК «Авиатор». Есть ПСД на переоборудование помещения под культурно-досуговую деятельность. Финансовая потребность на капремонт - 15 млн рублей. «В проекте бюджет на 2024 г. эти средства не предусмотрены», - сообщила депутатам председатель комитета по культуре.В известном в Улан-Удэ ДК «Рассвет» - там один из главных залов города по числу мероприятий – остро стоит вопрос о замене больших витражных окон. Надо изыскать тоже 15 млн рублей. «Мы возлагаем большие надежды на решение острых вопросов отрасли совместно депутатами Улан-Удэнского городского совета депутатов и Администрацией города», - выступила Ирина Ковалева.Депутаты поддержали активную работу комитета по культуре горадминистрации. «Спасибо за хороший доклад», - сказал Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета, присутствовавший на заседании комитета.Но он признал, что финансирование, необходимое для решения острых проблем отрасли муниципальный и республиканский бюджеты не смогут вытянуть.«Нужна федеральная программа по реконструкции, капремонту учреждений культуры. Наподобие той, что сейчас есть по школам. С этой инициативой надо выходить на Российскую Федерацию. Когда снизу идет много предложений, потом все формируется в большую программу. Сами мы я не знаю, как отремонтируем. А эти учреждения нам нужны», - высказал он свое мнение.Как оказалось, заявки подаются постоянно, но положительного результата добиваемся не всегда.«Объекты, можно сказать, рушатся. Прокуратура Бурятии подала в суд по ремонту, реконструкции Центральной городской библиотеки. Это памятник культурного наследия. На сегодня мы только смогли отремонтировать кровлю и выбили деньги на корректировку ПСД. Буквально на прошлой неделе подали заявку через минкультуры Бурятия, чтобы нас включили в программу - по реконструкции данной библиотеки», - пояснила Ирина Ковалева.Оказалось, что в столице Бурятии есть семь Домов культуры. Для такого города, как Улан-Удэ, это достаточно мало. В «сотых» микрорайонах, вообще, нет ни одного культурного центра – есть только библиотека.Депутат Людмила Пахомова отметила, что после выплаты зарплат и оплаты за коммунальные услуги на развитие денег фактически не остается. Она призвала усилить работу учреждений по привлечению молодых посетителей с «Пушкинской картой». Поговорили и о платных услугах. Ирина Ковалева отметила, что средства от таких услуг должны бы направляться на пошив костюмов, запись фонограмм, но улан-удэнские учреждения вынуждены направлять их на побелку, покраску, покупку линолеума, т. е. на содержание имущества… Один из депутатов отметил, что в Улан-Удэ успешно решаются вопросы по местам в детсадах, строятся школы. «Сейчас, как я понимаю, идет политика по строительству поликлиник… А культура остается, действительно, немножко в стороне», - выступил он и призвал изыскать средства на обновление витражных окон в «Рассвете».На заседании высоко оценили труд всех работников отрасли культуры в Улан-Удэ, которые делают жизнь в городе ярче и интереснее.Состоялся большой разговор.Анатолий Белоусов призвал депутатов при исполнении наказов избирателей обязательно выделять часть средств на культуру. По итогам обсуждения, Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике горсовета, который вел заседание, отметил, что в области культуры проводится большая работа. Но отрасль нуждается в повышении внимания, т. к. есть много актуальных вопросов.Фото: «Номер один»