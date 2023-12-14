Политика и власть 14.12.2023 в 10:28
Депутат Хурала Бурятии выступила с требованием проверить энергетиков
Эржена Чимитцыренова призвала разобраться, кто виноват в том, что ветхие сети не выдержали морозов
Текст: Станислав Сергеев
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии одной из главных тем стала недавняя авария на электросетях в сотых кварталах. По словам депутата Эржены Чимитцыреновой, жители «стали заложниками хвастовства властей Улан-Удэ», которые обещали миллиардные вложения в электрохозяйство столицы.
На фоне этих разговоров почти 2 тысячи жителей города на днях остались без электричества. Плюс к этому, у многих в домах слабое напряжение. По мнению депутата, причина в том, что ресурсоснабжающие компании не хотят тратить собственные средства на модернизацию ветхих сетей. Свое выступление Эржена Чимитцыренова просила считать официальным обращением в правоохранительные органы. От которых она потребовала проверить качество оказания услуг по энергоснабжению в Улан-Удэ.
На ту же тему высказался и другой депутат – Денис Гармаев. По его словам, «Россети» отработали аварию достаточно профессионально, однако вопросы к ним все же имеются.
- Сети действительно в очень плохом состоянии находятся. Морозы ударили, и, я считаю, «Россети» были не готовы, - говорил он.
Он согласился со своей коллегой, что компания должна работать качественнее. Но напомнил, что миллиардные вложения в электросетевое хозяйство столицы начнутся лишь с 2024 года.
Напомним, по факту аварии на электросятях в Улан-Удэ Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, а действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии, дадут правовую оценку.
Фото: «Номер один»
На фоне этих разговоров почти 2 тысячи жителей города на днях остались без электричества. Плюс к этому, у многих в домах слабое напряжение. По мнению депутата, причина в том, что ресурсоснабжающие компании не хотят тратить собственные средства на модернизацию ветхих сетей. Свое выступление Эржена Чимитцыренова просила считать официальным обращением в правоохранительные органы. От которых она потребовала проверить качество оказания услуг по энергоснабжению в Улан-Удэ.
На ту же тему высказался и другой депутат – Денис Гармаев. По его словам, «Россети» отработали аварию достаточно профессионально, однако вопросы к ним все же имеются.
- Сети действительно в очень плохом состоянии находятся. Морозы ударили, и, я считаю, «Россети» были не готовы, - говорил он.
Он согласился со своей коллегой, что компания должна работать качественнее. Но напомнил, что миллиардные вложения в электросетевое хозяйство столицы начнутся лишь с 2024 года.
Напомним, по факту аварии на электросятях в Улан-Удэ Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, а действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии, дадут правовую оценку.
Фото: «Номер один»
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