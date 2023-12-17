Депутаты горсовета Улан-Удэ поучаствовали в соревнованиях по практической стрельбе

С 15 по 16 декабря в региональном центре единоборств «Патриот» прошел Кубок бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств по практической стрельбе. В спортивном центре собрались свыше 20 команд.

«Соревнования проходят второй год, участвуют силовые структуры, спортивные федерации, которые входят в Российский союз боевых искусств, представители госорганов, тренера спортивной федерации. Цель соревнования – развитие такого вида спорта как практическая стрельба, ну и обучение безопасному и квалифицированному обращению с оружием»,

- рассказал Сергей Хлесткин, директор спортивного клуба федерации практической стрельбы.



В Кубке приняли участие и депутаты Улан-Удэнского городского Совета в составе четырех человек: Владислава Дармаева, Василия Иванова, Владимира Ильина и Дениса Егорова.







«Сам участвую в первый раз, потому что решил подтянуть себя в области практической стрельбы, очень интересно. Вчера проходили три соревнования: мы стреляли по мишеням, участвовали в эстафете, а также в имитации по освобождению заложников. Все очень понравилось, отрабатывали скорость стрельбы и меткость», – отметил депутат улан-удэнского горсовета Василий Иванов.

Всем спортсменам предстояло участие в эстафете, стрельба из пневматических пистолета и карабина по мишеням, дуэльная схватка с противником, личная дуэль, а также соревнование в метании гранаты.



