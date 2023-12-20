Политика и власть 20.12.2023 в 15:00

В Бурятии молочные фермы и производители зерна получат до конца года дополнительные субсидии

В этом году правительством Бурятии было выделено более 1 миллиарда рублей на поддержку различных отраслей агропромышленного комплекса
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии молочные фермы и производители зерна получат до конца года дополнительные субсидии
При поддержке Правительства России выделяем дополнительно более 700 тыс. рублей производителям зерновых культур на улучшение материально-технической базы и возмещение части затрат на производство и реализацию сельхозпродукции. Так, общий объем за 2023 год составит 12,7 млн рублей на 13 тыс. тонн реализованного зерна. 

Увеличиваем на 3,4 млн рублей объем субсидирования производства молока. Возмещаем затраты молочных ферм. Итого общий объем субсидирования на этот год по молоку составит более 48,4 млн рублей, - сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Телеграмм-канале. 

Отметим, в этом году правительством Бурятии было выделено более 1 миллиарда рублей на поддержку различных отраслей агропромышленного комплекса (АПК). Это свидетельствует о приоритетности развития сельского хозяйства и сельских территорий в регионе.

На следующий год правительство Бурятии направляет средства на поддержку по 25 направлениям АПК, что позволяет учесть потребности и особенности каждой сельскохозяйственной отрасли и способствует их более эффективному развитию.

Одним из приоритетных направлений в следующем году является поддержка начинающих сельхозтоваропроизводителей. Финансирование гранта "Агростартап" было увеличено с 85 миллионов рублей до 114 миллионов рублей.

Также внушительные средства были выделены на поддержку мясного скотоводства. В следующем году бюджет на эту отрасль будет увеличен вдвое с 66 миллионов рублей до 120 миллионов рублей. Что подчеркивает важность развития животноводства для обеспечения населения качественной продукцией.

Также можно отметить увеличение финансирования на подготовку проектов на межевание земельных участков и проведение кадастровых работ.

Будет продолжена поддержка развития овцеводства, племенного животноводства, растениеводства и остальных направлений. Также из федерального бюджета будут профинансированы проекты сельхозпроизводителей по проведению культуртехнических работ на сельхозучастках, - сообщает Минсельхоз Бурятии. 


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