Политика и власть 20.12.2023 в 17:23

Мэр Улан-Удэ: «Берем толковое и переносим на нашу землю»

Игорь Шутенков рассказал, как будет развиваться общественный транспорт в городе  и что ждет центр столицы
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Текст: Иван Иванов
Мэр Улан-Удэ: «Берем толковое и переносим на нашу землю»
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По словам Игоря Шутенкова, главные проблемы Улан-Удэ - это его растянутость, некольцевое развитие, некомпактное расселение жителей, параметры и состояние дорог в отдаленных поселках, несбалансированность маршрутной сети. К тому же к 2017 году у города практически не осталось муниципального транспорта. Однако сегодня эта проблема решается.

- Первый реальный сдвиг связан с выбором самих улан-удэнцев. В ходе избирательной кампании на выборах мэра родилась идея: давайте предложим жителям города решить какую-то одну глобальную проблему, а не несколько мелких. Это нелегко было донести до горожан. Обычно во время выборов люди ориентируются на свой округ, микрорайон и двор, а не в целом по городу. Но жители Улан-Удэ нам поверили и проголосовали за решение проблем с муниципальным транспортом, - рассказал мэр.

В итоге по проекту «Народный бюджет», а также за счет «дальневосточной» субсидии в столице появились первые 42 автобуса «ПАЗ». Но это стало лишь началом.

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- Второй, еще более серьезный шаг мы сделали в 2021 - 2022 гг. Усилиями главы Бурятии транспортные вопросы Улан-Удэ вынесли на уровень руководства страны. Городу выделили средства на приобретение автобусов. В результате за короткий срок мы пришли к 183 автобусам большой и средней вместимости в 2023. И это еще не все, - говорит Игорь Шутенков. - Купили 26 автобусов малого класса «Газель Next City», они уже прибыли в Улан-Удэ. Наши  пазики и «Волгабасы» по своим габаритам не на каждую улицу могут зайти. Есть жилые массивы, где нецелесообразен большой автобус, и там пойдет транспорт малого класса. Это уже касается сетки городских маршрутов - другая часть наших транспортных хлопот.

Как пояснил мэр столицы Бурятии, назрела необходимость изменить маршрутную сеть. А это всегда сложный компромисс между удобством пассажиров и экономической целесообразностью транспорта.

- Постепенно отказываемся от длинных маршрутов, возникших стихийно в 90-х годах. Они укорачиваются. Маршрут подвозит к одному определенному месту - к другому автобусу или трамваю - и уходит обратно, как «челнок».  В результате мы увеличили частоту поездок, оборачиваемость автобусов на маршруте - им не надо пробираться через город и пробки на длинные расстояния. Однако появился фактор пересадок для пассажиров. Чтобы сгладить ситуацию, ввели на ряде маршрутов пересадочный тариф, который дает возможность без переплаты пересесть с автобуса на трамвай и обратно, - отметил градоначальник.

Нынешние транспортные решения это не какие-то уникальные изобретения, ведь полумиллионный Улан-Удэ пользуется опытом других городов: «Берем толковое и переносим на нашу землю».

Впрочем, в ближайшие годы властям города придется столкнуться с еще рядом проблем.

- Мы за три года увеличили в пять раз выпуск муниципальных автобусов. И вполне осознаем, что через определенное время, те же пять-десять лет, их надо будет менять. Причем одновременно -  они пришли большой партией, а не ротацией, по 15 - 20 в год. Замена автопарка будет большим испытанием. И эта проблема не с оттяжкой в 20 - 30 лет, и на потом ее – «кто-нибудь за нас» - не перекинешь. В историческом смысле она придет к нам достаточно быстро, и решать ее будем мы же, действующие управленцы, для нынешнего же поколения горожан. Еще одна проблема, которую надо решать постоянно и в долгую - кадровая. И мы работаем: создаем условия, поднимаем заработную плату, улучшаем социальный пакет, даже создаем женские команды-экипажи. Мы уже показали, что за ограниченное количество времени при слаженной командной работе можно любую ситуацию поменять с минуса на плюс. 

Обновленный центр 

Также Игорь Шутенков рассказал о грядущих масштабных изменениях, которые произойдут в Улан-Удэ. В частности, мэр рассказал, что же такое мастер-план. 

- Это сотни описательных иллюстрированных страниц в едином документе. Для горожан это будущие жилые кварталы в разных частях Улан-Удэ, современные культурные и образовательные объекты, дороги, коммуникации, торговля и новые стандарты жизни.
 
Причем речь идет не только о центре города.

- Это про весь город. Предполагается кардинально перестроить десятилетиями нетронутые участки города: это Приречка, Восточные ворота, Авиазавод, Батарейка и так далее. Просто центр города – это яркий пример, и он будет изменяться первым по очереди. 

Такие большие изменения, конечно, всегда сталкиваются с теми или иными проблемами.

- Назову три основных проблемы. Во-первых, это расселение жителей - город еще никогда в своей истории не переживал ничего подобного в таких масштабах. Во-вторых, сохранение памятников архитектуры. В-третьих, это подведение инженерной инфраструктуры - сейчас в центре очень старые коммуникации.

Не секрет, что жители центра города волнуются по поводу грядущих изменений.

- Это была первая и главная проблема - у тысяч жителей города изменится привычный уклад жизни, и   было очень важно их мнение. Нам предстояло сделать так, чтобы у людей была возможность остаться жить в центре города, если они того пожелают. Пока все получается. Мы отработали по каждому жилому дому и по каждому собственнику. Домовладельцы могли отказаться - эту территорию пришлось бы вырезать из мастер-плана, но тогда бы эти дома никто и не расселял. Но все жители согласились после подробных объяснений. И с ними будут договариваться только на рыночных условиях. Не по нормативам минстроя с фиксированной ценой квадратного метра: это когда у тебя 18 квадратных метров - тебе 400 тысяч и иди. А по тем суммам, на которые он сможет иметь жилье. Далее у жильцов появляется несколько вариантов: либо застройщик ему выплачивает деньги, либо он предоставит равнозначное жилое помещение в центре, либо с доплатой в другом месте. 

Что же касается памятников, то их в зоне будущей застройки – десятки, что также создает сложности для реновации.

- Здания, которые официально являются памятником культурного наследия, останутся на месте. Они будут реставрированы именно застройщиками. А затем переданы для хозяйственного ведения. Есть другой пример - в центре у нас стоит самый знаменитый памятник, это Одигитриевский собор. Он находится в охранной зоне. Вокруг собора можно строить только малоэтажные дома. Условно 20-этажных зданий там не будет, и это учтено в проекте.  Одигитриевский собор по-прежнему будет виден с любой точки города.

Третья проблема – это коммуникации, которые нужно подвести заранее, то есть до начала застройки.

- Сегодняшний центр города у нас не рассчитан на столь большое строительство. Канализация исчерпана полностью. Электрических мощностей нет, потому что там никогда не было крупных потребителей. Теплом не каждый дом обеспечен. И теплотрасса старая. И, конечно, водовод нужен новый. В 2024 году начнутся работы, сейчас, в ходе отопительного сезона, это невозможно. На данный момент идет накопление материалов на складах. Трубы, лотки, крышки к лоткам, кольца, задвижки, насосы и прочее, потом только монтировать.

Вмешалась политика

Ответил Игорь Шутенков и на вопрос о строительстве новой колонии в Улан-Удэ.
- Вопрос непростой со всех аспектов. У УФСИНа, как инициатора строительства, высокие требования к объекту. Специалисты, эксперты, да и сам глава Бурятии во время прямой линии объясняли жителям, что поставить объект далеко за городом невозможно. Перед мэрией Улан-Удэ стояла задача предложить площадки под строительство в границах города. И, учитывая требования УФСИН по рельефу, логистике, коммуникациям, у муниципалитета было очень ограниченное число вариантов. Это площадки за поселком Стеклозавод и в лесополосе за ТЭЦ-2.

По мнению Игоря Шутенкова, летом этого года, когда обсуждалось возможное строительство колонии, в процесс вмешалась политика.

- Напомню, шла избирательная кампания в Народный Хурал и оппозиция пыталась набрать себе политические дивиденды, искусственно создавая нездоровую ситуацию и выбрасывая некорректную информацию. В результате этих манипуляций население оказалось в «информационном пузыре» протестных чатов и пабликов и проголосовало против строительства. Это не их вина, но так сегодня работают информационные технологии, - пояснил мэр Улан-Удэ. - Мы нашли другое решение. И я думаю, ситуация успокоится. У нас мудрые и ответственные жители, которые со временем увидят в проекте УФСИН очевидные плюсы.

Таким образом, столицу Бурятии в ближайшие годы ждут большие изменения по всем фронтам. И власти города, судя по интервью Игоря Шутенкова, готовы к этой работе.



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