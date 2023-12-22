Устав города Улан-Удэ планируется немного изменить

Решением сессии Улан-Удэнского горсовета публичные слушания назначены на вторник 23 января 2024 г. Также утвержден состав комиссии по проведению слушаний, порядок учета предложений и т. д. В обсуждении корректировок могут принять участие заинтересованные жители города.Разработанные поправки в Устав предлагают уточнить вопрос о работе с молодежью, осуществлении молодежной политики.«Уточняются полномочия Администрации города в части учреждения СМИ», - доложила также депутатам Валентина Разуваева, начальник Правового управления горсовета, которая представляла этот вопрос повестки сессии.Среди предложенных корректировок Устава – первое размещение муниципального правового акта на сайте правовой информации приравнять к первой публикации в «Муниципальном вестнике».А существующий Порядок официального опубликования муниципальных правовых актов предложено дополнить понятием «обнародование муниципального правового акта». Предварительно, все данные поправки были рассмотрены комиссией по Уставу и одобрены ею.