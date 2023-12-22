Политика и власть 22.12.2023 в 17:22

Устав города Улан-Удэ планируется немного изменить

Горсовет Улан-Удэ назначил дату публичных слушаний
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Текст: Ольга Лазарева
Устав города Улан-Удэ планируется немного изменить
Решением сессии Улан-Удэнского горсовета публичные слушания назначены на вторник 23 января 2024 г. Также утвержден состав комиссии по проведению слушаний, порядок учета предложений и т. д. В обсуждении корректировок могут принять участие заинтересованные жители города.

Разработанные поправки в Устав предлагают уточнить вопрос о работе с молодежью, осуществлении молодежной политики.

«Уточняются полномочия Администрации города в части учреждения СМИ», - доложила также депутатам Валентина Разуваева, начальник Правового управления горсовета, которая представляла этот вопрос повестки сессии.

Среди предложенных корректировок Устава – первое размещение муниципального правового акта на сайте правовой информации приравнять к первой публикации в «Муниципальном вестнике».

А существующий Порядок официального опубликования муниципальных правовых актов предложено дополнить понятием «обнародование муниципального правового акта». Предварительно, все данные поправки были рассмотрены комиссией по Уставу и одобрены ею.

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