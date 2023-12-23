В Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности

22 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное собрание общественности, посвященное закрытию тематического года, который прошел под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия. Депутаты городского Совета не только подвели итоги уходящего года, но и наметили планы на будущее.

Впервые о том, что 2023-й будет посвящен празднованию 100-летия Республики Бурятия, стало известно на 38-ой сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В тот день представители комитетов отметили, что главной целью тематического года станет достойное празднование юбилея и популяризация культурных, исторических, а также духовных ценностей нашего региона. Теперь, подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что ранее намеченные дороги были успешно проложены.

«Мы гордимся нашей республикой. Она имеет свою уникальную историю, национальные и культурные традиции. Мероприятий в этом году было очень много. Если говорить о них в рамках городского Совета депутатов, то стоит отметить медиапроект, который был посвящен сохранению бурятского языка»,

«Мы сняли целый ряд очень интересных видео. С их помощью мы попытались донести горожанам информацию о том, как надо сохранять традиции и историю бурятского языка, бурятской культуры. Например, через национальную кухню, одежду, национальные игры. Также мы рассказали о том, каким образом можно эффективно изучать бурятский язык», - объяснил депутат горсовета Денис Егоров.

Первый ролик был посвящен семейным ценностями. Тому, как важно не забывать о своих родителях, бабушках и дедушках. Второй связали с ношением национальной одежды, в том числе стилизованной на современный лад для повседневности. Третье видео рассказывало о традиционных бурятских играх. Главный посыл заключался в том, что национальные игры - это не просто развлечение. Они также развивают мелкую моторику, реакцию и т.д.

Но самыми интересными роликами медиапроекта стали четвертый и пятый. В них депутаты городского Совета продемонстрировали один из забытых методов изучения бурятского языка - изучение на карточках. И осветили тему семейных кулинарных традиций. На последнем видео депутат горсовета занимался приготовлением еды со своими родственниками.



Еще одним увлекательным событием - с прицелом на историю Бурятии - стал медиапроект «Городские головы, гласные и депутаты: сквозь столетия». Совместно с Национальной библиотекой, как источником ценной информации, горсовет запустил его в декабре этого года. Ключевая идея заключалась в изучении того, какие проблемы волновали Верхнеудинск 100 лет назад и как их решали городские власти тех лет.

За уходящий год уникальных проектов по изучению и сохранению национальной культуры было много. Перечислить все сразу практически невозможно.

Председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров уже наметил планы на будущее.

«На уровне федерации наступающий 2024 год уже объявлен Годом семьи. У нас же он будет еще и Годом общественных и гражданских инициатив. Планов много. Общество требует понимания своих прав и обязанностей. Мы в свою очередь должны это осуществить. Будем действовать поэтапно», - поделился Денис Егоров.

Повышение общественного участия в муниципальном управлении действительно является приоритетной задачей как для гражданского общества, так и для органов местного самоуправления. На прошедшей ранее 46-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов сообщили, что в 2024 году у всех жителей республики появится больше возможностей для воплощения полезных и актуальных идей для улучшения жизни города. На проведение плана мероприятий по этой теме специально выделят несколько миллионов рублей.

«Есть задачи, которые мы поставили на будущий год. В первую очередь, это совместный грандиозный проект по возведению студенческого кампуса. Поменяется облик центра города Улан-Удэ. Этому направлению будет уделяться огромное внимание. Это не просто строительство. Кампус - это огромное подведение инфраструктуры, социальной сферы, систем водоснабжения, электроснабжения и прочего. В этом плане мы будем участвовать и помогать развитию нашего города», - подытожил депутат горсовета Батор Лудупов.

Но кроме завершенных проектов и только-только зарождающихся остались еще ранее запланированные. Например, доведение третьего моста через реку Уда до полноценного открытия и грандиозное строительство студенческого кампуса.

Тематический год, который был ознаменован золотым юбилеем республики, официально закрыт. Депутатам городского Совета предстоит сделать многое. Но это будет в следующем году.









Фото: Городской Совет депутатов