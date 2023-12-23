Политика и власть 23.12.2023 в 11:02

В Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности

Депутаты горсовета подвели итоги года, посвященного юбилею республики
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности

22 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное собрание общественности, посвященное закрытию тематического года, который прошел под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия. Депутаты городского Совета не только подвели итоги уходящего года, но и наметили планы на будущее.

Впервые о том, что 2023-й будет посвящен празднованию 100-летия Республики Бурятия, стало известно на 38-ой сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В тот день представители комитетов отметили, что главной целью тематического года станет достойное празднование юбилея и популяризация культурных, исторических, а также духовных ценностей нашего региона. Теперь, подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что ранее намеченные дороги были успешно проложены.

«Мы гордимся нашей республикой. Она имеет свою уникальную историю, национальные и культурные традиции. Мероприятий в этом году было очень много. Если говорить о них в рамках городского Совета депутатов, то стоит отметить медиапроект, который был посвящен сохранению бурятского языка»,

- сказал председатель Комитета по социальной политике горсовета Денис Егоров.
Месячник бурятского языка прошел в столице Бурятии этой осенью. К нему присоединились почти все образовательные и культурно-досуговые центры - они провели различные тематические акции, конкурсы, выставки. Поддержать идею решили и в Улан-Удэнском горсовете. Так, от корпуса депутатов стартовал медиапроект, посвященный сохранению бурятских традиций.

«Мы сняли целый ряд очень интересных видео. С их помощью мы попытались донести горожанам информацию о том, как надо сохранять традиции и историю бурятского языка, бурятской культуры. Например, через национальную кухню, одежду, национальные игры. Также мы рассказали о том, каким образом можно эффективно изучать бурятский язык»,

- объяснил депутат горсовета Денис Егоров.

Первый ролик был посвящен семейным ценностями. Тому, как важно не забывать о своих родителях, бабушках и дедушках. Второй связали с ношением национальной одежды, в том числе стилизованной на современный лад для повседневности. Третье видео рассказывало о традиционных бурятских играх. Главный посыл заключался в том, что национальные игры - это не просто развлечение. Они также развивают мелкую моторику, реакцию и т.д.

Но самыми интересными роликами медиапроекта стали четвертый и пятый. В них депутаты городского Совета продемонстрировали один из забытых методов изучения бурятского языка - изучение на карточках. И осветили тему семейных кулинарных традиций. На последнем видео депутат горсовета занимался приготовлением еды со своими родственниками.

Еще одним увлекательным событием - с прицелом на историю Бурятии - стал медиапроект «Городские головы, гласные и депутаты: сквозь столетия». Совместно с Национальной библиотекой, как источником ценной информации, горсовет запустил его в декабре этого года. Ключевая идея заключалась в изучении того, какие проблемы волновали Верхнеудинск 100 лет назад и как их решали городские власти тех лет.

За уходящий год уникальных проектов по изучению и сохранению национальной культуры было много. Перечислить все сразу практически невозможно.

Председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров уже наметил планы на будущее. 

«На уровне федерации наступающий 2024 год уже объявлен Годом семьи. У нас же он будет еще и Годом общественных и гражданских инициатив. Планов много. Общество требует понимания своих прав и обязанностей. Мы в свою очередь должны это осуществить. Будем действовать поэтапно»,

- поделился Денис Егоров.

Повышение общественного участия в муниципальном управлении действительно является приоритетной задачей как для гражданского общества, так и для органов местного самоуправления. На прошедшей ранее 46-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов сообщили, что в 2024 году у всех жителей республики появится больше возможностей для воплощения полезных и актуальных идей для улучшения жизни города. На проведение плана мероприятий по этой теме специально выделят несколько миллионов рублей.

Но кроме завершенных проектов и только-только зарождающихся остались еще ранее запланированные. Например, доведение третьего моста через реку Уда до полноценного открытия и грандиозное строительство студенческого кампуса.

«Есть задачи, которые мы поставили на будущий год. В первую очередь, это совместный грандиозный проект по возведению студенческого кампуса. Поменяется облик центра города Улан-Удэ. Этому направлению будет уделяться огромное внимание. Это не просто строительство. Кампус - это огромное подведение инфраструктуры, социальной сферы, систем водоснабжения, электроснабжения и прочего. В этом плане мы будем участвовать и помогать развитию нашего города»,

- подытожил депутат горсовета Батор Лудупов.

Тематический год, который был ознаменован золотым юбилеем республики, официально закрыт. Депутатам городского Совета предстоит сделать многое. Но это будет в следующем году.



Фото: Городской Совет депутатов




Теги
горсовет улан-удэ горсовет депутаты строительство

Все новости

Полноводный Байкал помогал экономике страны бороться с санкциями
23.12.2023 в 15:38
В Улан-Удэ на округе №20 прошел баскетбольный турнир
23.12.2023 в 14:10
В Бурятии в результате крупного пожара на ферме сгорели 50 голов КРС
23.12.2023 в 14:03
Бывший банковский работник варит мыло
23.12.2023 в 12:55
Гобийский бурый медведь объявлен животным национальной гордости Монголии
23.12.2023 в 11:50
В Улан-Удэ пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
23.12.2023 в 11:32
В Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности
23.12.2023 в 11:02
В Бурятии сельчанка, решив стать «инвестором», лишилась 1,3 млн рублей
23.12.2023 в 10:52
Глава Бурятии пообещал муниципалам «светлое будущее»
23.12.2023 в 10:21
В Бурятии в трех районах и в Северобайкальске системы образования в кризисе
23.12.2023 в 09:33
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ на округе №20 прошел баскетбольный турнир
Соревнования среди школьников организовал депутат горсовета
23.12.2023 в 14:10
Региональный избирательный штаб Владимира Путина в Бурятии провел первое заседание
Члены инициативной группы рассказали, почему поддерживают президента

22.12.2023 в 21:07
Устав города Улан-Удэ планируется немного изменить
Горсовет Улан-Удэ назначил дату публичных слушаний
22.12.2023 в 17:22
В Улан-Удэ внесли нужные изменения в Генеральный план города
Структурами горадминистрации и горсовета проделана большая работа
21.12.2023 в 19:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru