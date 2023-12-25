Политика и власть 25.12.2023 в 16:28

Владислав Дармаев: «Мой округ - это, в основном, частный сектор

Это придает проблемам свои особенности
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Текст: Номер один
Владислав Дармаев: «Мой округ - это, в основном, частный сектор
В Улан-Удэ немало частных домов. Со временем, некоторые территории частной застройки будут, конечно, заняты многоэтажками. Но полностью подобные микрорайоны никогда в Улан-Удэ не исчезнут. Поэтому надо всегда помнить о проблемах живущих там людей, помогать им.

Проанализировав положение на своем округе депутат Владислав Дармаев, член комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского совета депутатов, вновь убедился в размахе миграции сельчан в Улан-Удэ.

«Едут, наверное, не от хорошей жизни. Покупают дома, обустраиваются, пытаются свою жизнь улучшить. За последние 10 лет миграция очень большая стала. Микрорайон Левый берег, например, разросся с четырех тысяч до десяти тысяч. И динамика такая, что с каждым годом все прибывает население. Естественно, вопросов от жителей большое количество», - говорит депутат о своем избирательном округе.

Граждан, прежде всего, интересует решение вопросов, касающихся повседневной жизни - от строительства социальных объектов до воды.

Депутат горсовета рассказывает о том, что делается для решения имеющихся проблем на округе, как бурятся новые скважины и строятся трубопроводы холодного водоснабжения, расширяется сеть пожарных гидрантов, что важно для «деревянного» Левого берега, продвигаются проекты по уличному освещению местных ДНТ и другие актуальные для народа вопросы.

Полное интервью по ссылке https://www.baikal-media.ru/news/blog/542/388515/ 

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