Талантливая молодёжь Бурятии получила государственные премии

Мероприятие прошло в понедельник, 25 декабря, в Национальной библиотеке республики. Лауреатов государственной премии в области поддержки талантливой молодёжи приветствовал Глава Бурятии Алексей Цыденов.– Наша республика – молодая. Средний возраст жителя Бурятии – 36 лет, – сказал Глава республики. – Вы проявляете себя во всех сферах нашей жизни: социальной, общественной, технической, научно-исследовательской, творческой, спортивной. И везде вы впереди. Ваши идеи, ваша работа двигают нашу республику вперёд. Наша Бурятия удивительная, нам есть, чем гордиться, во многом благодаря вам. Основным двигателем авиазавода, локомотиворемонтного завода тоже является молодёжь. Эти заводы – крупнейшие в России, выпускают лучшую в своём роде продукцию. Дерзайте, создавайте, живите в Бурятии!Конкурсный отбор среди молодёжи проводился в течение года по пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество, любительский спорт. Всего было определено 25 лауреатов – по пять в каждой номинации.В Бурятии почти треть всего населения составляет молодежь в возрасте 14-35 лет, это 285 388 человек. Для молодежи в республике ежегодно проводится конкурс государственных премий в сфере поддержки талантливой молодежи. В этом году сумма премии увеличилась, вместо 18 684 рублей каждый лауреат получил 30 тысяч рублей.Список лауреатов государственной премии Республики Бурятия в области поддержки талантливой молодежиВ номинации «Социально значимая и общественная деятельность»:1. Диана Мануева, студентка Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;2. Никита Суханов, самозанятый, ведущий деятельность в сфере режиссуры и продюсерства;3. Виктория Фельдман, студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова»;4. Алтана Асхаева, студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры;5. Никита Машанов, студент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.В номинации «Научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность»:1. Аяна Садакпаева, ученица 9 класса Гимназии №33 г. Улан-Удэ;2. Любовь Токтохоева, студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;3. Анна Дамбинова, студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры;4. Захар Матвеев, аспирант Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;5. Татьяна Спиридонова, научный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук.В номинации «Профессиональное мастерство»:1. Ксения Хохрякова, педагог Детской школы искусств № 6 г. Улан-Удэ;2. Дарима Воронина, преподаватель Курумканской детской школы искусств;3. Ринчима Зундуева, преподаватель Бурятского республиканского педагогического колледжа;4. Наталья Цыремпилова, преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса;5. Ирина Спирякова, педагог Ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия.В номинации «Художественное творчество»:1. Максим Зеленков, студент Колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского;2. Анна Ломака, педагог Заиграевского центра детско-юношеского творчества и Заиграевской детской школы искусств;3. Аяна Бутитова, ученица Бурятской республиканской цирковой школы;4. Антон Брындин, студент Восточно-Сибирского государственного института культуры;5. Чингис Лыгденов, учитель Ехэ-Цакирская средней общеобразовательной школы.В номинации «Любительский спорт»:1. Рамазан Ахматилов, ученик 9 класса Бичурской средней общеобразовательной школы № 2;2. Руслан Ахматилов, ученик 10 класса Бичурской средней общеобразовательной школы № 2;3. Баир Бадмаев, студент магистратуры Института естественных наук Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;4. Дарья Кожевина, ученица 10 класса Селенгинской средней общеобразовательной школы;5. Очир Цыденов, ученик 10 класса Ульдургинской средней общеобразовательной школы.