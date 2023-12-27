Политика и власть 27.12.2023 в 09:11

Председатель горсовета Улан-Удэ поучаствовал в конференции в Омске

Городские советы Сибири и Дальнего Востока обменялись опытом
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Текст: Евгения Гармаева
Председатель горсовета Улан-Удэ поучаствовал в конференции в Омске

В декабре председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поработал в Омске. Там ассоциация сибирских и дальневосточных городов проводила конференцию «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы деятельности». Открытие конференции началось с приветствия губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Как глава субъекта вижу своей задачей поддерживать органы местного самоуправления. В этом году мы увеличили до 35% отчисления от налога, собираемого по упрощенной системе. И на этом мы не остановимся. Нужен постоянный диалог с населением, который сокращает расстояние между людьми и властью»,

— отметил губернатор.

Он пожелал участникам конференции плодотворной работы, а также хорошо провести время в Омске.  В конференции приняли участие городские советы и городские думы Сибири и Дальнего Востока. По итогам события все они обменялись опытом и лучшими практиками работы представительных органов муниципальных образований. Подняли самые актуальные вопросы: от бюджетного процесса до тонкостей работы на округах.


Фото: пресс-служба улан-удэнского горсовета

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