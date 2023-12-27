На округах Улан-Удэ продолжаются гуляния в честь наступающего Нового года

В столице Бурятии весь декабрь проходят народные гуляния в честь наступающего Нового года. Так, депутат Улан-Удэнского городского Совета Андрей Банзарон приехал поздравить жителей округа №29. Хороводы и пляски прошли в поселке Таежный, а также по улице Тулаева.

«Праздники на округе - это всегда большая радость для жителей! Мы каждый год стараемся проводить новогоднюю елку: украшаем, приглашаем артистов, закупаем сладкие подарки. Дети довольны, а родители словно сами погружаются в детство»,

- высказался депутат горсовета Андрей Банзарон.



Совместно встречать Новый год стало уже доброй традицией для горожан. Дети и их родители отметили праздник большим хороводом. Кроме того, присутствующих порадовали выступлениями творческих коллективов, театрализованной программой, а в конце Дед Мороз со Снегурочкой подарили малышам сладкие подарки.

Напомним, ранее гуляния прошли в детском сквере «Радуга», где с наступающим Новым годом жителей округа №7 поздравил депутат Улан-Удэнского городского Совета Дмитрий Турченюк.







Фото: https://vk.com/okryg29