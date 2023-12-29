Политика и власть 29.12.2023 в 18:11

В Бурятии простятся с бойцом батальона «Байкал», погибшим на СВО

Похороны пройдут 31 декабря в Новоильинске
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с бойцом батальона «Байкал», погибшим на СВО

В республике с прискорбием сообщают о гибели на СВО Егорова Александра Николаевича.

В районной газете «Вперед» рассказали, что Александр Егоров родился 9 февраля 1992 года в селе Новоильинск, Заиграевского района Республики Бурятия. В 2008 году окончил 9 классов Новоильинского агротехнического лицея. "Был добрым, открытым юношей с жизнерадостным характером", - пишут в сообщении.

В 2011 году окончил улан-удэнский железнодорожный лицей, затем его призвали в ряды армии, где за время прохождения срочной службы он получил военно-учётную специальность и должностную квалификацию танкиста. Окончил службу в звании младшего сержанта.

После окончания службы работал в ОАО "РЖД" в должности помощника машиниста. В августе 2022 года Александр Николаевич заключил контракт добровольца с Министерством обороны РФ, в состав группы именного батальона «Байкал». Был отправлен на специальную военную операцию. В феврале 2023 года получил ранение при выполнении боевой задачи.

В ноябре 2023 года Александра направили в воинскую часть для прохождения дальнейшей службы. 14 ноября 2023 года вновь был командирован для участия в СВО.

21 декабря 2023 года погиб в районе проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Егоров Александр Николаевич награждён Орденом Мужества посмертно.

«Невосполнимая утрата мужа, отца, брата для родных и близких. У Александра Николаевича остались жена и четверо детей, сестры, брат. Учителя, одноклассники и друзья запомнят Александра как светлого и доброго человека, который всегда был рад помочь и поддержать своих друзей и близких»,

 - добавили в сообщении.
Прощание и траурный митинг состоятся 31 декабря в селе Новоильинск.



Фото: районная газета "Вперед!"

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