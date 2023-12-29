Политика и власть 29.12.2023 в 18:37
Запущен сайт кандидата в президенты России Владимира Путина
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года
Текст: Номер один
На сайте кандидата представлена его биография, контактные данные предвыборного штаба и адреса регштабов. Ознакомиться также можно с дневником кампании и видео об основных моментах ее проведения. Из примечательного: есть раздел о важных достижениях России в последние годы. Накануне ЦИК зарегистрировал в качестве доверенных лиц 346 человек. Информация о них также представлена на сайте.
Между тем, политические партии тоже уже объявили имена своих кандидатов. От КПРФ на выборы идет Николай Харитонов, от ЛДПР Леонид Слуцкий, от “Новых Людей” Владислав Диванков. “Справедливая Россия” поддержала выдвижение Владимира Путина.
Напомним, выборы президента России пройдут в течение 3 дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
Фото: https://putin2024.ru
Между тем, политические партии тоже уже объявили имена своих кандидатов. От КПРФ на выборы идет Николай Харитонов, от ЛДПР Леонид Слуцкий, от “Новых Людей” Владислав Диванков. “Справедливая Россия” поддержала выдвижение Владимира Путина.
Напомним, выборы президента России пройдут в течение 3 дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
Фото: https://putin2024.ru