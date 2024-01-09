Политика и власть 09.01.2024 в 09:55

Выходец из Курганской области назначен первым замом Байкальского природоохранного прокурора

Михаил Шишкоедов более 9 лет возглавлял Курганскую природоохранную прокуратуру
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Текст: Андрей Константинов
Выходец из Курганской области назначен первым замом Байкальского природоохранного прокурора
Приказом Генерального прокурора России на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Михаил Шишкоедов.

Михаил Шишкоедов родился в 1983 году в Курганской области. В 2004 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры проходит службу с 2004 года. В прокуратуре Курганской области занимал должности помощника транспортного прокурора, старшего следователя транспортной прокуратуры, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, заместителя прокурора Юргамышского района Курганской области. Более 9 лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. До последнего назначения с октября 2020 года являлся начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области.

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

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