Политика и власть 09.01.2024 в 09:55
Выходец из Курганской области назначен первым замом Байкальского природоохранного прокурора
Михаил Шишкоедов более 9 лет возглавлял Курганскую природоохранную прокуратуру
Текст: Андрей Константинов
Приказом Генерального прокурора России на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Михаил Шишкоедов.
Михаил Шишкоедов родился в 1983 году в Курганской области. В 2004 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В органах прокуратуры проходит службу с 2004 года. В прокуратуре Курганской области занимал должности помощника транспортного прокурора, старшего следователя транспортной прокуратуры, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, заместителя прокурора Юргамышского района Курганской области. Более 9 лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. До последнего назначения с октября 2020 года являлся начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области.
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
Михаил Шишкоедов родился в 1983 году в Курганской области. В 2004 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В органах прокуратуры проходит службу с 2004 года. В прокуратуре Курганской области занимал должности помощника транспортного прокурора, старшего следователя транспортной прокуратуры, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, заместителя прокурора Юргамышского района Курганской области. Более 9 лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. До последнего назначения с октября 2020 года являлся начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области.
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
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