Выходец из Курганской области назначен первым замом Байкальского природоохранного прокурора

Приказом Генерального прокурора России на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Михаил Шишкоедов.Михаил Шишкоедов родился в 1983 году в Курганской области. В 2004 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция».В органах прокуратуры проходит службу с 2004 года. В прокуратуре Курганской области занимал должности помощника транспортного прокурора, старшего следователя транспортной прокуратуры, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, заместителя прокурора Юргамышского района Курганской области. Более 9 лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. До последнего назначения с октября 2020 года являлся начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области.Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура