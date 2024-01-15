Политика и власть 15.01.2024 в 11:07

Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост

Евгений Луковников больше не работает в правительстве Бурятии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост
С 15 января зампред Евгений Луковников больше не работает в правительстве Бурятии, следует из опубликованного указа главы республики. Алексей Цыденов принял его отставку, в которую высокопоставленный чиновник ранее попросился сам.

«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем кто был рядом помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - написал сегодня по поводу отставки сам Евгений Луковников в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Евгений Луковников работал в должности зампреда правительства Бурятии с ноября 2017 года. Он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, развития организаций транспорта и связи, обеспечения потребностей хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в железнодорожных и автомобильных перевозках, политики цен и ценообразования.

В декабре прошлого года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
отставка

Все новости

Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры
15.01.2024 в 11:45
В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел
15.01.2024 в 11:32
Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост
15.01.2024 в 11:07
В Улан-Удэ забайкалец обворовал компьютерный клуб, где сам работал
15.01.2024 в 10:53
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Сотниково
15.01.2024 в 10:44
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
15.01.2024 в 10:16
В Бурятии автобус насмерть сбил пешехода
15.01.2024 в 09:48
В Бурятии райбольница задолжала 36 предпринимателям более 5 млн рублей
15.01.2024 в 09:37
Вопрос с разорением гнезд бакланов в Бурятии повис в воздухе
15.01.2024 в 09:23
56-летний мужчина погиб в Бурятии из-за замыкания электроудлинителя
15.01.2024 в 09:07
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Владимиру Путину показали эскизы новых зданий театра и музея в Улан-Удэ
Президент отметил красоту их национальной стилистики
13.01.2024 в 10:01
Самый влиятельный и богатый мусульманин закрыл собой главу Бурятии
«Кто найдёт меня на фото, тому привезу магнитик», пошутил Алексей Цыденов
11.01.2024 в 16:18
В Бурятии сдали первую партию подписей в поддержку Владимира Путина
В центральный избирательный штаб доставили подписи со всех 89 регионов страны
11.01.2024 в 16:01
Правительство Бурятии покидает один из зампредов
Евгений Луковников написал заявление об увольнении по собственному желанию
11.01.2024 в 14:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru