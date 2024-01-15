Политика и власть 15.01.2024 в 11:07
Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост
Евгений Луковников больше не работает в правительстве Бурятии
Текст: Андрей Константинов
С 15 января зампред Евгений Луковников больше не работает в правительстве Бурятии, следует из опубликованного указа главы республики. Алексей Цыденов принял его отставку, в которую высокопоставленный чиновник ранее попросился сам.
«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем кто был рядом помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - написал сегодня по поводу отставки сам Евгений Луковников в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, Евгений Луковников работал в должности зампреда правительства Бурятии с ноября 2017 года. Он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, развития организаций транспорта и связи, обеспечения потребностей хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в железнодорожных и автомобильных перевозках, политики цен и ценообразования.
В декабре прошлого года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем кто был рядом помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - написал сегодня по поводу отставки сам Евгений Луковников в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, Евгений Луковников работал в должности зампреда правительства Бурятии с ноября 2017 года. Он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, развития организаций транспорта и связи, обеспечения потребностей хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в железнодорожных и автомобильных перевозках, политики цен и ценообразования.
В декабре прошлого года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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