Политика и власть 15.01.2024 в 16:00

Монголов позвали в Бурятию для лечения онкологии

Оно обойдется в 5-10 раз дешевле чем в Корее, заверил глава республики
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Текст: Андрей Константинов
Монголов позвали в Бурятию для лечения онкологии
15 января глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с губернатором Центрального аймака Монголии Дэмбэрэлийн Мунхбаатаром. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства и здравоохранения, продление соглашений в области культуры и образования.

Алексей Цыденов подчеркнул, что Монголия – давний надёжный партнер России.

– Прямые отношения Бурятии и Центрального аймака Монголии являются лучшим способом укрепления российско-монгольских отношений. В ноябре наша делегация побывала в Центральном аймаке, сегодня мы рады приветствовать коллег у нас в республике. В сельском хозяйстве мы взаимодействуем в рамках реализации проекта строительства свинокомплекса, а также поставки семян картофеля, зерновых культур, племенного скота. Также намерены обсудить вопросы экспорта стройматериалов, кондитерских изделий и продукции Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, – сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии презентовал крупнейший в Восточной Сибири завод металлоконструкций «Улан-Удэстальмост», который производит мостовые пролёты, производит металлоконструкции для крупных предприятий нефтеперерабатывающего, горнодобывающего комплекса, строительных организаций. А также улан-удэнский завод «Энерготехномаш», который производит запорную арматуру для систем тепло-, водо-, газоснабжения. Он сегодня является одним из основных поставщиков для предприятий теплоэнергетического комплекса, атомных электростанций, его продукция отличается высокой технологичностью и разнообразием.

В 2024 году Бурятия получает квоту на беспошлинную поставку мяса из Монголии. Алексей Цыденов предложил производителям мяса Центрального аймака Монголии заявиться в рамках этой квоты и поставить в республику бескостное блочное мясо.

В сфере образования Бурятия готовит для Монголии учителей русского языка. Студенты из соседней страны обучаются и живут в Улан-Удэ бесплатно. Подготовленные кадры в дальнейшем могут обучать русскому языку школьников и учащихся других учреждений образования Монголии. Республика готова расширить сотрудничество и готовить других специалистов как в вузах, так и в ссузах Бурятии.

– У нас открыт центр ядерной медицины, который позволяет провести не только высокотехнологическую диагностику, но и лечение онкозаболеваний. Я знаю, что многие жители Монголии за такой помощью ездят в Южную Корею. У нас можно то же самое получить в 5-10 раз дешевле, – предложил глава Бурятии.

Губернатор Центрального аймака Монголии отметил, что Бурятия играет ключевую роль в установлении крепких российско-монгольских отношений.

– Очень надеемся на плодотворное сотрудничество в области животноводства, аграрного сектора и внедрение инновационных современных технологий в этой отрасли. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Бурятией, поэтому в делегации присутствуют руководители сфер образования, здравоохранения и социальных услуг. Приветствуем сотрудничество в области образования и намерены предложить обмен студентами, школьниками для укрепления связей. Также мы заинтересованы в получении высокотехнологичной медицинской помощи, в свою очередь готовы оказывать поддержку в оказании традиционных медицинских услуг в Монголии в связке со сферой туризма. Также перспективу развития видим в международной торговле, – сказал Дэмбэрэлийн Мунхбаатар.

Центральный аймак находится в центре Монголии и именно на его территории находится столица государства. Площадь аймака составляет 74 кв. км, общая численность населения – 95 тыс. человек, которые проживают в 27 сумонах. Основная отрасль аймака – сельское хозяйство. Там развиваются туристическая, горнодобывающая, промышленная отрасли.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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