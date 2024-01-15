Монголов позвали в Бурятию для лечения онкологии

15 января глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с губернатором Центрального аймака Монголии Дэмбэрэлийн Мунхбаатаром. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства и здравоохранения, продление соглашений в области культуры и образования.Алексей Цыденов подчеркнул, что Монголия – давний надёжный партнер России.– Прямые отношения Бурятии и Центрального аймака Монголии являются лучшим способом укрепления российско-монгольских отношений. В ноябре наша делегация побывала в Центральном аймаке, сегодня мы рады приветствовать коллег у нас в республике. В сельском хозяйстве мы взаимодействуем в рамках реализации проекта строительства свинокомплекса, а также поставки семян картофеля, зерновых культур, племенного скота. Также намерены обсудить вопросы экспорта стройматериалов, кондитерских изделий и продукции Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, – сказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии презентовал крупнейший в Восточной Сибири завод металлоконструкций «Улан-Удэстальмост», который производит мостовые пролёты, производит металлоконструкции для крупных предприятий нефтеперерабатывающего, горнодобывающего комплекса, строительных организаций. А также улан-удэнский завод «Энерготехномаш», который производит запорную арматуру для систем тепло-, водо-, газоснабжения. Он сегодня является одним из основных поставщиков для предприятий теплоэнергетического комплекса, атомных электростанций, его продукция отличается высокой технологичностью и разнообразием.В 2024 году Бурятия получает квоту на беспошлинную поставку мяса из Монголии. Алексей Цыденов предложил производителям мяса Центрального аймака Монголии заявиться в рамках этой квоты и поставить в республику бескостное блочное мясо.В сфере образования Бурятия готовит для Монголии учителей русского языка. Студенты из соседней страны обучаются и живут в Улан-Удэ бесплатно. Подготовленные кадры в дальнейшем могут обучать русскому языку школьников и учащихся других учреждений образования Монголии. Республика готова расширить сотрудничество и готовить других специалистов как в вузах, так и в ссузах Бурятии.– У нас открыт центр ядерной медицины, который позволяет провести не только высокотехнологическую диагностику, но и лечение онкозаболеваний. Я знаю, что многие жители Монголии за такой помощью ездят в Южную Корею. У нас можно то же самое получить в 5-10 раз дешевле, – предложил глава Бурятии.Губернатор Центрального аймака Монголии отметил, что Бурятия играет ключевую роль в установлении крепких российско-монгольских отношений.– Очень надеемся на плодотворное сотрудничество в области животноводства, аграрного сектора и внедрение инновационных современных технологий в этой отрасли. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Бурятией, поэтому в делегации присутствуют руководители сфер образования, здравоохранения и социальных услуг. Приветствуем сотрудничество в области образования и намерены предложить обмен студентами, школьниками для укрепления связей. Также мы заинтересованы в получении высокотехнологичной медицинской помощи, в свою очередь готовы оказывать поддержку в оказании традиционных медицинских услуг в Монголии в связке со сферой туризма. Также перспективу развития видим в международной торговле, – сказал Дэмбэрэлийн Мунхбаатар.Центральный аймак находится в центре Монголии и именно на его территории находится столица государства. Площадь аймака составляет 74 кв. км, общая численность населения – 95 тыс. человек, которые проживают в 27 сумонах. Основная отрасль аймака – сельское хозяйство. Там развиваются туристическая, горнодобывающая, промышленная отрасли.Фото: пресс-служба правительства Бурятии