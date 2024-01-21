В мэрии кадровые перестановки

Источники в мэрии Улан-Удэ подтвердили «Номер один» о предстоящем перераспределении полномочий и некоторых кадровых изменениях в городской администрации.

Как пояснили редакции, никаких масштабных кадровых сдвигов не планируется, как и новых людей в руководстве города. Речь идет всего лишь об улучшении настроек управления внутри действующего руководства города. Для этого наступило время, и есть объективные причины.

У мэрии города в течение последних несколько лет обозначились два ярко выраженных направления в которых реализуется несколько больших проектов.

Первое направление будет курироваться нынешним 1-ым заместителем мэра Улан-Удэ Олегом Екимовским. К имеющимся у него функциям, ему передадут контроль над Комитетом по строительству администрации города.

Олегу Екимовскому поручается курирование главнейшего проекта ближайшего десятилетия - мастер-план, в части строительства зданий и сооружений. Включая, инфраструктурные проекты, например, прокладка новых коммуникаций центра города, которая начнется уже весной 2024 года, а также строительство социальных объектов. Напомним, мастер-план предполагает не только перестройку центра города, но и новые микрорайоны на Батарейке, Приречке, Авиазаводе, Восточных Воротах и т.д.

Второе направление связано с жизнеобеспечением Улан-Удэ и городским хозяйством во всем его многообразии.

Здесь также происходят глобальные изменения, связанные с проектами длиною в годы - это закупка сотен новых автобусов и трамваев, синхронизация транспорта с объектами благоустройства и имеющимися пропускными способностями городских дорог, увязывание работы всех городских служб в единый механизм. Это работа ляжет на Сергея Гашева, которому к уже имеющимся под его управлением "коммуналке", городскому хозяйству, благоустройству добавят и городской транспорт. Учитывая ответственность задачи и увеличение курируемых ведомств Сергея Гашева "приподнимут" до второго 1-ого заместителя мэра города.

Как пояснили в мэрии «Номер один», передача под единый контроль городского транспорта с улан-удэнским благоустройством логична. Пассажирам и автолюбителям необходимы удобные остановки, логично установленные дорожные знаки и светофоры. Автобусам на конечных остановках - безопасные площадки для разворотов и парковок, а жителям Улан-Удэ. Синхронизация усилий сразу нескольких служб пойдет городу только на пользу.

К тому же усиление контроля за городским транспортом и передача его под контроль 1-го заму мэра имеет еще одну причину. Доля муниципального пассажирского транспорта, по сравнению с частниками выросла кардинально. В Улан-Удэ за последние годы поставили более 200 автобусов разной степени вместимости и все они муниципальные. Они замещают на привычных маршрутах частников, которые не выдерживают новых экономических реалий. Обширное транспортное хозяйство требует пристального "ручного управления".

Таким образом, через эти кадровые решения проглядывается стратегия управления городом мэром города Игорем Шутенковым. Есть две четко выраженных линии - строительство и жизнеобеспечение Улан-Удэ. Оба направления приоритетны на ближайшие годы и реализуются через крупные проекты. Вокруг мэра и его двух первых замов будут сосредоточены все важнейшие узлы управления городом.

Фото: Номер один