Бурятия в 2024 году планирует восстановить в Старобешевском районе ДНР 29 объектов

Рабочая группа Бурятии на совещании дальневосточных регионов доложила о планах по восстановлению подшефного Старобешевского района Донецкой Народной Республики в 2024 году. Работы ведутся по поручению Президента России Владимира Путина и находятся под личным контролем заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«В частности, в планах Бурятии: закончить восстановление кровель пострадавших от стихии домов, провести капремонт детско-юношеской спортивной школы в посёлке Старобешево с прилегающей территорией; продолжить работы по ремонту дорог, освещению улиц и ремонту школы в селе Кумачево, попавшей под обстрел, замене водовода посёлке Старобешево, благоустроить общественные пространства в населенных пунктах Старобешевского района»,

- сообщают в пресс-службе правительства РБ.



В 2023 году Бурятия капитально отремонтировала водовод «Кипучая Криница-Старобешево», Старобешевскую школу №1, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в посёлке Старобешево, провела текущий ремонт в ясли-саду «Сказка» города Комсомольское, Центре первичной медико-санитарной помощи Старобешевского района, Комсомольской школе №2, Доме культуры имени В.И.Ленина в городе Комсомольское, прилегающей территории Администрации Старобешевского района. Разработана проектная документация ремонта объектов водоснабжения, электроснабжения, детсадов и школ.

Напомним, в конце декабря 2023 года Юрий Трутнев во время рабочей поездки в ДНР проверил темпы восстановления Старобешевского района и провёл осмотр социальных объектов.



Фото: правительство РБ