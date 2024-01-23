В Бурятии компании будут внедрять программы по укреплению здоровья на рабочем месте

Сегодня правительство республики и 21 организация заключили соглашения о социальном партнерстве в реализации корпоративного демографического стандарта. Участие приняли крупнейшие производственные, промышленные и социальные предприятия: Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Авиазавод, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, АО «Разрез Тугнуйский», БГУ, Комплексный центр «Доверие» и другие.

«Вопрос поддержки рождаемости, поддержки семей формируется из очень многих составляющих: государственных, частных. Из сохранения традиций и воспитания, понимания ценности жизни и населения. Этому должна способствовать в том числе и корпоративная культура на предприятиях - меры поддержки здоровья, семей, настроенность на популяризацию, поддержку и даже возвеличивание рождаемости»,

- сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Как отметили в пресс-службе регионального правительства, корпоративные меры поддержки будут включать комплекс организационных, профилактических и оздоровительных мероприятий. Так, в перечень войдут: открытие детских игровых комнат, комнат матери и ребенка, предоставление служебного жилья преимущественно работникам, имеющим семьи с детьми, частичная оплата летнего отдыха детей и другое.







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