Политика и власть 14.02.2024 в 09:03

Глава Тарбагатайского района Бурятии досрочно сложил полномочия

Владимиру Смолину уже подыскивают замену
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Текст: Андрей Константинов
Глава Тарбагатайского района Бурятии досрочно сложил полномочия
13 февраля на сессии Тарбагатайского райсовета депутаты приняли досрочную отставку главы района Владимира Смолина. Он покинет свою должность с 15 февраля, сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Временно исполнять обязанности главы района будет первый зам Владимира Смолина Роман Коновалов.

Также райсовет объявил конкурсный отбор кандидатов на должность нового главы. О дате начала приема документов будет сообщено позднее.

Напомним, Владимир Смолин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в конце января. Вопрос о своей отставке он попросил рассмотреть на ближайшей сессии райсовета.

Владимир Смолин руководил Тарбагатайским районом с 2021 года. Он сменил на этом посту Светлану Шабаршову, которая также досрочно ушла в отставку. Оба последних главы избирались не на всенародных выборах. Их кандидатуры утверждали депутаты райсовета по итогам конкурсного отбора, - схеме, которая сейчас внедрена во многих районах Бурятии.

В конце октября прошлого года в районе произошел скандал. Там из-за анонимного звонка о минировании четырёх зданий в селе Тарбагатай были сорваны публичные слушания, на которых планировалось обсудить вопрос по возвращению прямых выборов главы района.

Фото: «Номер один»
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тарбагатайский район отставка

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