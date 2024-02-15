Политика и власть 15.02.2024 в 10:29

Главу сельского поселения привлекли к ответственности за нарушения закона о контрактной системе

Возбуждено административное дело
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Текст: Ольга Лазарева
Главу сельского поселения привлекли к ответственности за нарушения закона о контрактной системе
Прокуратура Кабанского района проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в работе администрации муниципального образования – сельское поселение «Ранжуровское».

Администрация поселения не выполнила требования законодательства при ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками, по размещению документов и информации в установленный срок. Акты об оказании услуг, платежные поручения об оплате выполненных работ за январь - апрель 2023 года размещены в реестре контрактов лишь в мае 2023 года.

В связи с этим прокурор района в отношении главы поселения возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), виновному должностному лицу назначен штраф 10 тыс. рублей.


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Главу сельского поселения привлекли к ответственности за нарушения закона о контрактной системе
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