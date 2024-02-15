Главу сельского поселения привлекли к ответственности за нарушения закона о контрактной системе

Прокуратура Кабанского района проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в работе администрации муниципального образования – сельское поселение «Ранжуровское».Администрация поселения не выполнила требования законодательства при ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками, по размещению документов и информации в установленный срок. Акты об оказании услуг, платежные поручения об оплате выполненных работ за январь - апрель 2023 года размещены в реестре контрактов лишь в мае 2023 года.В связи с этим прокурор района в отношении главы поселения возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), виновному должностному лицу назначен штраф 10 тыс. рублей.