Политика и власть 15.02.2024 в 10:29
Главу сельского поселения привлекли к ответственности за нарушения закона о контрактной системе
Возбуждено административное дело
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Кабанского района проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в работе администрации муниципального образования – сельское поселение «Ранжуровское».
Администрация поселения не выполнила требования законодательства при ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками, по размещению документов и информации в установленный срок. Акты об оказании услуг, платежные поручения об оплате выполненных работ за январь - апрель 2023 года размещены в реестре контрактов лишь в мае 2023 года.
В связи с этим прокурор района в отношении главы поселения возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), виновному должностному лицу назначен штраф 10 тыс. рублей.
Администрация поселения не выполнила требования законодательства при ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками, по размещению документов и информации в установленный срок. Акты об оказании услуг, платежные поручения об оплате выполненных работ за январь - апрель 2023 года размещены в реестре контрактов лишь в мае 2023 года.
В связи с этим прокурор района в отношении главы поселения возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), виновному должностному лицу назначен штраф 10 тыс. рублей.
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