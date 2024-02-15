Глава Бурятии встретился с сельчанами и семьями участников СВО

Глава Бурятии провёл ряд встреч с населением и с семьями участников СВО в Прибайкальском районе. На встречах в посёлке Таловка, сёлах Турка и Турунтаево прозвучали пожелания строительства и ремонта социальных объектов, дорог, инженерных коммуникаций, решения вопроса заготовки дров, развития туристической инфраструктуры, которая в Прибайкальском районе является одной из основных.– Вопросы наших ребят: мобилизованных, контрактников, добровольцев, тех, кто сегодня стоит на защите интересов нашей страны – в приоритете. На встрече записали все контакты, каждое заявление будет отработано", – заявил Алексей Цыденов.Встречи Главы Бурятии с семьями участников СВО стали регулярными. Первые большие встречи прошли во время рабочих поездок в январе-феврале в Кяхтинский, Мухоршибирский и Кабанский районы. Вопросы семей участников СВО касаются получения денежных выплат, предоставления отпуска, лечения и реабилитации военнослужащих, поиска без вести пропавших.Фото: скриншот