Политика и власть 15.02.2024 в 13:21

В Бурятии мужчина со злости стал громить чужую иномарку

Ущерб составил более 250 тысяч рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии мужчина со злости стал громить чужую иномарку
Следствием МО МВД России «Тункинский» расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 64-летнему местному жителю. 

В совершении противоправного деяния подозревается ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступление против жизни и здоровья 35-летний мужчина.

Установлено, что в конце октября нетрезвый злоумышленник, проходя мимо припаркованной у частного дома машины, из хулиганских побуждений кинул камень в стекло иномарки, а затем стал громить сам автомобиль. Вмятины от ударов остались на кузове транспортного средства. После подозреваемый скрылся. По заключению автотехнической экспертизы, причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Уже через несколько дней его задержал полицейский участковый. В содеянном мужчина признался, объяснив противоправный поступок действием алкоголя. Постоянного источника дохода он не имеет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
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