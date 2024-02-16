В Улан-Удэ прибыли министры здравоохранения России и Монголии

16 февраля в Бурятию с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Днем ранее в республику также приехала делегация Монголии под руководством министра здравоохранения господина Содномын Чинзориг.«Сегодня в Доме правительства РБ пройдет встреча министров здравоохранения России и Монголии. Кроме того, Михаил Мурашко и Содномын Чинзориг посетят базовый медицинский колледж им. Э.А. Раднаева, хирургический корпус бурятского республиканского клинического онкологического диспансера», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Михаил Мурашко также проведет совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения в регионе с главой Бурятии и представителями медицинских организаций.Фото: «Номер один»