Политика и власть 16.02.2024 в 11:01

В Улан-Удэ прибыли министры здравоохранения России и Монголии

Они совместно посетят несколько медицинских объектов республики
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прибыли министры здравоохранения России и Монголии
16 февраля в Бурятию с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Днем ранее в республику также приехала делегация Монголии под руководством министра здравоохранения господина Содномын Чинзориг.

«Сегодня в Доме правительства РБ пройдет встреча министров здравоохранения России и Монголии. Кроме того, Михаил Мурашко и Содномын Чинзориг посетят базовый медицинский колледж им. Э.А. Раднаева, хирургический корпус бурятского республиканского клинического онкологического диспансера», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Михаил Мурашко также проведет совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения в регионе с главой Бурятии и представителями медицинских организаций.

Фото: «Номер один»

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здравоохранение

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