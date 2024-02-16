В Прибайкальском районе оперативники изъяли у сельчанина около двух килограммов марихуаны

Днем 9 февраля сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего молодого человека, в гараже которого был обнаружен и изъят мешок с растительной массой. По заключению экспертизы – марихуаной весом около двух килограммов.По словам злоумышленника, коноплю он собрал в декабре 2023 года в нескольких километрах от села, в котором проживает, для собственного употребления.Подозреваемый освидетельствован. Установлен факт потребления им запрещенного вещества, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом вынесено решение о наказании в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.Отметим, ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Нигде не работает. Имеет 9 классов основного общего образования.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.Полиция напоминает: об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.