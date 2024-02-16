Политика и власть 16.02.2024 в 12:12

В Прибайкальском районе оперативники изъяли у сельчанина около двух килограммов марихуаны

20-летний парень хранил коноплю в гараже
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Текст: Ольга Лазарева
В Прибайкальском районе оперативники изъяли у сельчанина около двух килограммов марихуаны
Днем 9 февраля сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего молодого человека, в гараже которого был обнаружен и изъят мешок с растительной массой. По заключению экспертизы – марихуаной весом около двух килограммов.

По словам злоумышленника, коноплю он собрал в декабре 2023 года в нескольких километрах от села, в котором проживает, для собственного употребления.

Подозреваемый освидетельствован. Установлен факт потребления им запрещенного вещества, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом вынесено решение о наказании в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Отметим, ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Нигде не работает. Имеет 9 классов основного общего образования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция напоминает: об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно. 
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