В Улан-Удэ коммунальные службы получили 11 новых машин

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал коммунальным службам города ключи от 11 спецмашин, а также лично протестировал одну из них - самосвал. Проехав первые несколько метров, он отметил: «Машина - зверь! Хочется даже подрифтовать».

Все мы с вами понимаем, для того чтобы быстро устранить те порывы, те нарушения, которые случаются на объектах тепло- и водоснабжения - нужна современная, мощная техника. Поэтому ежегодно закупаем новые машины. Я сам проехался на новом самосвале, и скажу честно, на таком транспорте удобно и комфортно будет работать нашим водителям. Управляется легко, ездить одно удовольствие,

- Игорь Шутенков.

Напомним, с 2021 года для коммунальных служб было приобретено 64 единицы спецтехники и оборудования. Покупку новой техники прекращать не планируют.

Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова