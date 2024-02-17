Политика и власть 17.02.2024 в 15:42

Республику Бурятия посетил министр здравоохранения Российской Федерации

В ходе рабочей поездки Михаил Мурашко ознакомился с несколькими медицинскими организациями
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Текст: Номер один
Республику Бурятия посетил министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко, в сопровождении Главы Бурятии Алексея Цыденова, осмотрел и ознакомился с возможностями нового хирургического корпуса онкологического диспансера, городской поликлиники №2, инфекционной больницы и наркологического диспансера.

Реализация национальных проектов находится на особом контроле Президента России Владимира Владимировича Путина. Создаются новые условия для продолжения этих проектов и настройки технологических процессов, которые обеспечивают функционирование, доступность и качество. Я поясню, о чем я говорю. В рамках модернизации первичного звена введено в строй уже 85 объектов на селе. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, строится сегодня 6 поликлиник, отремонтировано 5 поликлинических подразделений центральных районных больниц. Поставляется огромное количество оборудования, автотранспорта. Все инфраструктурные изменения сопровождаются изменением технологии ведения пациентов. Это, в первую очередь, внедрение цифровых систем,

- сказал Михаил Мурашко.
Напомним, новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера открывал президент России. На открытии Владимир Путин сказал, что развитие системы здравоохранения - ключевое, фундаментальное направление, которое и дальше будет развиваться.

После открытия нового корпуса онкодиспансера в Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным - от диагностики до всех видов лечения опухолей. В новом здании на площади 18 тыс. кв.м. работают пять клинических отделений. Число мест в стационаре увеличилось до 250, а количество операционных - до восьми. Все помещения оснащены самым современным оборудованием. С момента открытия хирургический корпус посетили несколько тысяч человек. Бурятский онкологический диспансер признали лучшим учреждением России. Он вошел в число лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!».

В ходе рабочей поездки министра Алексей Цыденов отметил большую поддержку от Министерства здравоохранения РФ нашей республике.

Это не первый такой приезд. Очередной раз заранее приехала большая команда специалистов по онкологии, кардиологии, наркологии. Посмотрели, как мы работаем, и отметили, где у нас хорошо, а что нужно усилить. В рамках этих наставлений и советов мы будем перестраивать нашу работу по всем направлениям, так как понимаем, что нам нужно делать. Пользуясь случаем, Михаилу Альбертовичу хочу сказать спасибо за приезд, за такую поддержку, за работу его команды, которая вместе с нами,

- отметил Алексей Цыденов. 


 Фото: Telegram-канал "Минздрав России"







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