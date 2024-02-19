В Бурятии на Байкале появится детский лагерь федерального уровня

Как рассказали в пресс-службе правительства Бурятии, вице-премьер ознакомился с проектом благоустройства парка «Северное сияние», вошедшего в мастер-план Северобайкальска. Проект реализуется с 2021 года, став победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В парке обустраивают места для отдыха и создают комфортную туристическую инфраструктуру. В рамках первого этапа, который находится на стадии завершения, созданы пешеходная сеть из деревянного настила, велодорожка, тематические площадки с арт-объектами. В рамках второго этапа будут построены торговый павильон и павильон с навесом, создана детская площадка.





Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Бурятию. Свой визит он начал с посещения Северобайкальска.Глава Бурятии Алексей Цыденов представил проект строительства нового кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий (БРМТИТ). Объект вошёл в план комплексного социально-экономического развития дальневосточных городов. Его строительство включает в себя образовательно-научный лабораторный комплекс, студенческое общежитие и технологический корпус - технопарк с мастерскими и площадками для демонстрационного экзамена. За счёт единой президентской субсидии будет проведена разработка проектно-сметной документации. Уже утверждено техническое задание, ведутся работы по объявлению торгов на выполнение работ по разработке проектной документации.Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития Северобайкальска также предусмотрено создание на базе муниципального лагеря «Радуга» оздоровительного детского лагеря федерального уровня «Байкал». Реализация проекта предусматривает возведение шести двухэтажных корпусов, объединенных пешеходными галереями, зонами отдыха и пирсом с выходом на Байкал, с круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей всех регионов страны. В одном из корпусов разместятся несколько спортзалов – спортзал со складными трибунами и спортзал боевых искусств. Корпуса будут оснащены современным оборудованием и мебелью для обеспечения отдыха, оздоровления и укрепления здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения все здания будут оборудованы пандусами, подъемными платформами.Фото: пресс-служба правительства Бурятии