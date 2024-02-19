Политика и власть 19.02.2024 в 14:34

Федеральные власти отметили Бурятию

За создание современной образовательной инфраструктуры республика получила благодарственное письмо
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Текст: Андрей Константинов
Федеральные власти отметили Бурятию
18 февраля на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве прошел День образования. В его ходе зампред правительства России Татьяна Голикова отметила благодарственным письмом правительство Бурятии за высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры.

Награду из рук Татьяны Голиковой получил первый зампред правительства РБ Всеволод Мухин.

- Этот день посвящен каждому человеку в нашей большой стране, потому что образование – это ключ к будущему. Наша современная система образования абсолютно универсальна и конкурентоспособна. По самым скромным подсчетам, если не говорить, что это все 146 миллионов граждан нашей страны, это как минимум 80 миллионов человек. Это не только сами обучающиеся, их родители, бабушки и дедушки, это и наши работодатели, которые пользуются плодами системы образования. Если считать, какое количество людей работает в этой системе, то поймем, что это большая армия учителей, педагогов, наставников, которые занимаются с нашими детьми, – отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер также обратила внимание, что успешно решается задача по обеспечению качества общего образования, поставленная президентом России. По итогам 2023 года превышен запланированный показатель по средневзвешенному месту – по данным международных исследований, он составил 9,6.

Татьяна Голикова добавила, что Россия вошла в пятерку сильнейших стран по результатам участия школьников в международных олимпиадах: в 2023 году ребята завоевали 43 медали, из которых 34 – золотые.

Она также сообщила, что с 2019 года доступность яслей для детей до трех лет увеличилась почти на 16% и на начало 2024 года составила 99,5%, а доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет – практически 100%.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что благодаря реализации национального проекта «Образование» меняется качество инфраструктуры и содержания системы образования.

- То, что сделано в нашей стране по поручению президента России, кардинально поменяло систему образования. За образованием – наше будущее, и обеспечить его – наша важная совместная работа. С 2019 года создано 1676 детских садов, мы решили вопрос с доступностью дошкольного образования. Общее количество школ, построенных с 2019 года, – 1552. Это новые школы мирового уровня. За два года отремонтировано порядка 4,5 тысячи школ. Эта работа будет продолжена, – сказал Сергей Кравцов.

На пленарной сессии состоялась церемония награждения: Татьяна Голикова и Сергей Кравцов вручили Благодарственные письма Минпросвещения России представителям руководства 14 регионов, которые обеспечили высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования.

Помимо Бурятии наградами также были отмечены Москва, Московская область, Дагестан, Башкортостан, Чеченская Республика, Ингушетия, Санкт-Петербург, Саратовская область, Татарстан, Воронежская, Волгоградская и Белгородская области, Краснодарский край.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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с 14 по 20 февраля

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