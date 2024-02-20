Политика и власть 20.02.2024 в 12:00

В Бурятии трудные подростки помещены в Центр временного содержания для перевоспитания

Несмотря на свой малолетний возраст, подростки неоднократно совершали преступления
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии трудные подростки помещены в Центр временного содержания для перевоспитания
Еравнинский районный суд Республики Бурятия рассмотрел три административных исковых заявления Отделения полиции о помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток  двух  подростков - учащихся МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2».

Так, из представленных суду материалов было установлено, что 18.09.2023 около 14 часов трое малолетних, двое из них являются ответчиками по делу, незаконно проникли в дом по ул. Первомайская с.Сосново-Озерское, где устроили беспорядок, причинив ущерб потерпевшей.

По данному факту 09.10.2023 следователь МСО СУ СК России по Республике Бурятия вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ - ввиду не достижения ими возраста уголовной ответственности.

Правонарушение совершено несовершеннолетними из-за отсутствия контроля, должного внимания и ухода со стороны родителей. Воспитанием детей родители не занимались, самоустранились, мальчики большую часть времени были предоставлены сами себе. 

Несмотря на свой малолетний возраст, подростки неоднократно совершали противоправные действия. На проводимую с ними со стороны органов профилактики  и школы работу о не совершении правонарушений и противоправных деяний, они надлежащим образом не реагируют, должных выводов не делают.

- Административные исковые заявления суд удовлетворил в полном объеме, исходя из интересов несовершеннолетних в целях коррекции их поведения, предупреждения совершения им повторных общественно опасных деяний. Для проведения с ними дополнительной педагогической и психологической работы по его дальнейшему нормальному нравственному развитию, - прокомментировали в Еравнинском районном суде Бурятии. 

Фото: Pixabay.com 
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