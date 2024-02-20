Политика и власть 20.02.2024 в 13:29

В Бурятии таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью более 4 млн рублей

Бизнесмен стал фигурантом двух уголовных дел за незаконный экспорт пиломатериала
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью более 4 млн рублей
Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом двух уголовных дел за незаконный экспорт пиломатериала из древесины хвойных пород стоимостью 4,4 млн рублей. Факты контрабанды выявили правоохранительные подразделения Бурятской таможни совместно с УФСБ России по Республике Бурятия. 

Бизнесмен из Бурятии заключил контракты с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов. В таможенный орган для декларирования представлял недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов: поставщик древесины, указанный в декларациях, фактически пиломатериалы не поставлял, т.е. лесоматериалы были приобретены и вывезены незаконно. Это было выявлено в ходе оперативных мероприятий.

Всего с февраля по апрель 2023 года лесоэкспортер вывез в Китай через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Забайкальск около 300  кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной.

Бурятская таможня в отношении руководителя фирмы – лесоэкспортера возбудила 2 уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Фото: "Номер один"
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