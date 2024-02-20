В Бурятии таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью более 4 млн рублей

Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом двух уголовных дел за незаконный экспорт пиломатериала из древесины хвойных пород стоимостью 4,4 млн рублей. Факты контрабанды выявили правоохранительные подразделения Бурятской таможни совместно с УФСБ России по Республике Бурятия.Бизнесмен из Бурятии заключил контракты с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов. В таможенный орган для декларирования представлял недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов: поставщик древесины, указанный в декларациях, фактически пиломатериалы не поставлял, т.е. лесоматериалы были приобретены и вывезены незаконно. Это было выявлено в ходе оперативных мероприятий.Всего с февраля по апрель 2023 года лесоэкспортер вывез в Китай через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Забайкальск около 300 кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной.Бурятская таможня в отношении руководителя фирмы – лесоэкспортера возбудила 2 уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).Фото: "Номер один"