Политика и власть 22.02.2024 в 09:57

Горсовет внес изменения в параметры городского бюджета

В этом году общий объём доходов составит 23 миллиарда рублей  
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Текст: Номер один
Горсовет внес изменения в параметры городского бюджета

Вчера состоялась 48 сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов 6-го созыва во главе с депутатом округа №3 Чимитом Бальжинимаевым. На повестке было несколько вопросов. Одним из наиболее важных оказалось внесение изменений в решение «О бюджете городского округа г.Улан-Удэ» на ближайшие три года.

Повестку утвердили единогласно. С докладом выступила заместитель мэра г. Улан-Удэ и председатель Комитета по финансам Администрации Татьяна Базякина.

«Проектом решения о бюджете предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета г. Улан-Удэ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Мы предлагаем увеличить доходную часть за счет увеличения безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в общей сумме на 7,4 миллиарда рублей»,

- сказала Татьяна Базякина.
Общий объем доходов в 2024 году составит 23,3 миллиарда рублей, в том числе безвозмездные поступления - 17,1 млрд., расходы - 24,1 млрд. и дефицит - 813 миллионов рублей. В 2025 и 2026 эти же показатели будут варьироваться.

Тем не менее данные межбюджетные трансферты планируется направить на модернизацию и строительство очистных сооружений, реконструкцию сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей и сетей электроснабжения. Об этом стало известно ранее на заседание бюджетного комитета горсовета Улан-Удэ под руководством председателя Дмитрия Путилина.

«Из наиболее крупных расходов 1,7 млрд будет направлено на реконструкцию очистных правобережных сооружений, 1,6 млрд на развитие инфраструктуры центра города Улан-Удэ. Порядка 163,9 млн рублей пойдет на приобретение новых трамваев, 92,4 млн рублей - на разработку ПСД путепровода в районе Стеклозавода и 84,7 млн рублей на ремонт откосов по улицам Ербанова и Борсоева»,

- уточнял председатель профильного комитета Дмитрий Путилин.

Расходы местного бюджета за счет остатка ассигнований - в сумме 131 миллион рублей - будут направлены на приобретение коммунальной техники, грейдирование дорог, на актуализацию схем теплоснабжения и т.д.

Отметим, что на проект уже было получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты города ранее. Сегодняшнее голосование депутатов Горсовета проводилось методом поднятия карточек. Председатель счетной комиссии Людмила Пахомова объявила: «Против - 0, воздержались - 0, за - 21». Проект был одобрен единогласно. 


Фото: Горсовет Улан-Удэ

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