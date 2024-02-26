Политика и власть 26.02.2024 в 11:15

В Бурятию с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты России

Он посетит пансионат «Нарата» и реабилитационный центр для детей «Светлый»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков прибыл с рабочим визитом в Бурятию 26 февраля. В его планах - встреча с главой республики Алексеем Цыденовым и посещение социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Антон Котяков посетит комплексный центр социального обслуживания населения «Нарата» и республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый». Министр проведет оценку эффективности реализации в Бурятии национального проекта «Демография», в том числе федерального проекта «Старшее поколение».

Также у него запланирована встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, где планируется обсудить вопросы развития в республике социальных программ для населения.

Напомним, строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ «Нарата» проходило в 2020-2023 годах по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение». Проект технического задания был разработан на основе изучения опыта социального обслуживания по созданию комфортных и безопасных условий проживания с соблюдением норм безбарьерной среды. Помещения нового учреждения оборудованы лифтами и приспособлениями для обеспечения доступной среды. В каждой жилой комнате предусмотрены индивидуальные санитарные узлы, расширенные проемы и площади помещений.

Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» работает уже на протяжении 16 лет. Социальное обслуживание предоставляется в формате 3 услуг: стационарная, полустационарная «Особый ребенок» и нестационарная (на дому) «Передышка». Все услуги оказываются бесплатно, согласно индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной отделом соцзащиты населения по месту проживания. Основными задачами стационарного отделения являются оказание комплексной социальной реабилитации, направленной на индивидуальное развитие ребенка, оказание психологической поддержки, обучение детей навыкам самообслуживания, общения, поведение в быту, организация досуга детей. Работа с детьми проводится как в группе, так и индивидуально. В год реабилитацию получают около 2 тысячи детей и сопровождающих.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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