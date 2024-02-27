Прокуратура Бурятии вступилась за пенсионерку, которая стала жертвой мошенников

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников.Установлено, что женщине через мессенджер поступил звонок от лица, представившегося сотрудником службы безопасности Центрального банка России и сообщившего, что на ее имя злоумышленники оформляют кредит. Со слов звонившего для пресечения незаконных действий необходимо сотрудничать со специалистом Центробанка. После выполнения потерпевшей всех его инструкций, в том числе ввода смс-сообщений, мошенниками был получен дистанционный доступ к ее сотовому телефону. Без согласия потерпевшей на ее телефоне было установлено онлайн-приложение банка, через которое на ее имя был оформлен кредитный договор на сумму более 29 тыс. рублей, а полученные денежные средства сразу перечислены третьему лицу. Договор от имени заемщика был подписан простой электронной подписью.По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).В целях восстановления прав заявителя прокурор района направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным.Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил, кредитный договор признан недействительным, задолженность по нему аннулирована.Решение не вступило в законную силу.