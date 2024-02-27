Политика и власть 27.02.2024 в 09:17

Прокуратура Бурятии вступилась за пенсионерку, которая стала жертвой мошенников

Незаконно оформленный на нее кредит был аннулирован
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Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Бурятии вступилась за пенсионерку, которая стала жертвой мошенников
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников.

Установлено, что женщине через мессенджер поступил звонок от лица, представившегося сотрудником службы безопасности Центрального банка России и сообщившего, что на ее имя злоумышленники оформляют кредит. Со слов звонившего для пресечения незаконных действий необходимо сотрудничать со специалистом Центробанка. После выполнения потерпевшей всех его инструкций, в том числе ввода смс-сообщений, мошенниками был получен дистанционный доступ к ее сотовому телефону. Без согласия потерпевшей на ее телефоне было установлено онлайн-приложение банка, через которое на ее имя был оформлен кредитный договор на сумму более 29 тыс. рублей, а полученные денежные средства сразу перечислены третьему лицу. Договор от имени заемщика был подписан простой электронной подписью.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
В целях восстановления прав заявителя прокурор района направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил, кредитный договор признан недействительным, задолженность по нему аннулирована.

Решение не вступило в законную силу.


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