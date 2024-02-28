Визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Бурятию начался на позитивном фоне решения президента России Владимира Путина о повышении выплат и окладов врачам и медработникам среднего звена.







Визиты в Бурятию двух высокопоставленных федеральных гостей – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и министра здравоохранения Михаила Мурашко – были напрямую связаны с выполнением поручений Владимира Путина. Но векторы их работы в республике были разными.Михаил Мурашко оценивал достижение целей национальных проектов в сфере здравоохранения и условия для их дальнейшей реализации, повышение доступности и качества медицинских услуг населению. Это можно назвать сверкой часов на марше.Юрий Трутнев приехал в Бурятию придать дополнительный импульс воплощению мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, работа по которым должна начаться в этом году, а также привлечению инвестиций в экономику региона. Характер его заявлений и поручений сравним с напутствием перед стартом забега на длинную дистанцию.Сам факт, что Бурятию посетили буквально один за другим два столь значимых руководителя, наглядно показывает: республика находится в фокусе внимания федерального центра, а значит президента России Владимира Путина.Что мы получим и что нам предстоит сделать в обозримом будущем? Об этом в обзорах наших авторов.Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заряжал созидательной энергией всех, с кем встречался в Бурятии. «Самое главное сейчас – набрать темпы в реализации мастер-планов. Работа по их утверждению велась правительством России в течение 2023 года. Сейчас, в 2024 году, пришло время реализации. Предстоит большая работа и по Улан-Удэ, и по Северобайкальску. Будем контролировать, чтобы поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина исполнялось оперативно», – заявил Юрий Трутнев.Мастер-план развития Улан-Удэ содержит 30 мероприятий на общую сумму 277 млрд рублей. Уже обеспечено финансирование 16 мероприятий на сумму порядка 36 млрд рублей. Это только бюджетные инвестиции, помимо этого будут еще и внебюджетные. Стартовало строительство двух значимых для Бурятии объектов: театрально-культурного центра «Байкал» и Национального музея, эскизы которых одобрены лично Владимиром Путиным.«Проекты реализуются в рамках дальневосточной концессии. Инвестор уже в завершающей стадии корректировки проектной документации. Все работы начались», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.В Северобайкальске запланирована реконструкция центральной котельной и инженерных сетей, Тыйского водозабора, взлетно-посадочной полосы аэропорта в Нижнеангарске и причалов на Байкале. Продолжится благоустройство парка «Северное сияние», в том числе городского пляжа, будет проведен капремонт путепровода по улице Студенческой. Откроется детская школа парусного спорта, будет построен детский лагерь федерального уровня «Байкал», новый кампус Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, стадион, проведено обустройство парка истории БАМа и многое другое.«Мы ничего не должны ждать. Надо двигаться и работать быстрее», – твердо сказал Юрий Трутнев.Полпред президента РФ в ДФО поручил властям Бурятии усилить работу по привлечению инвестиций. «Для того, чтобы мы могли строить новые города, улицы, создавать условия для жизни людей, надо уметь зарабатывать эти деньги. На сегодняшний день республика занимает не самые первые позиции по объему привлечения инвестиций. Но, с другой стороны, надо сказать, что Бурятия вошла в состав ДФО шесть лет назад. Соответственно, и механизмы поддержки были включены значительно позже, чем в других территориях», – отметил Юрий Трутнев.В республике реализовано три крупных инвестпроекта, которые создали 1,1 тыс. новых рабочих мест. В их числе производство жестяных консервных банок, ориентированное на потребности и обеспечение бесперебойной работы АО «Бурятмяспром», предприятие компании «Аэроком», выпускающее композитные материалы и резинотехнические изделия для вертолетов и самолетов (его полпред президента РФ посетил лично).Еще 18 проектов с общим объемом инвестиций 116 млрд рублей, из которых уже освоено 110 млрд рублей, находятся в стадии реализации. В частности, строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Байкал», которое планируется завершить в этом году.Полпреду президента РФ в ДФО были представлены проекты строительства бройлерной птицефабрики мощностью 6,5 тыс. тонн готовой продукции в год, развития Окино-Ключевского буроугольного месторождения с увеличением добычи до 3,8 млн тонн в год и строительством железнодорожных путей протяженностью 80 км до станции «Харанхой» ВСЖД. В сфере туризма проекты по созданию гостиничного, акватермального и спортивного комплексов, визит-центра, таун-хаусов комфорт-класса и лесного коттеджного поселка на площадке «Солнечный берег Мамая» в Выдрино. А также проекты потенциальных инвесторов АО «Славное море порт» и ООО «Южный Байкал».«Работаем адресно, поскольку у каждого предприятия свой проект, бывают неожиданные вопросы, которые требуют быстрого решения. Мы со всеми на связи. И готовы работать круглосуточно», – подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.Юрий Трутнев отметил, что, на его взгляд, предпринимателей, которые хотят реализовать проекты в Бурятии больше, чем тех, кто уже получает государственную поддержку и стал резидентом территории опережающего развития (ТОР).В рамках рабочего визита в Бурятию Юрий Трутнев посетил филиал Центра «Воин», где с мая 2023 года уже прошли подготовку около 1,7 тыс. курсантов. Курс обучения включал управление БПЛА.«Сейчас мы говорим о следующем этапе развития, когда Центры «Воин» должны стать центрами компетенций для подготовки преподавателей патриотического воспитания и начальной военной подготовки в школах, чтобы мы всех ребят охватили. Сегодняшняя ситуация, когда страна воюет, ясно высвечивает недостатки патриотического воспитания и военной подготовки школьников. Каждый мужчина должен уметь защищать Родину. Я в этом уверен», – сказал Юрий Трутнев.Общий и главный смысл посланий, которые озвучил в Бурятии полномочный представитель президента РФ в ДФО, можно сформулировать кратко: «Больше. Лучше. Быстрее». Здесь уместно вспомнить слова самого Владимира Путина: «Подъем Дальнего Востока – наш национальный приоритет на весь XXI век». Сегодня это в полной мере относится и к Бурятии.Напомним, что глава государства на Форуме будущих технологий объявил о повышении с 1 марта размера ежемесячных выплат для медработников, которые трудятся в малых городах, райцентрах и селах. В населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек, врачи будут получать дополнительно к заработной плате 50 тыс. рублей ежемесячно, медработники среднего звена - 30 тыс. рублей. Кроме того, «с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», заявил Владимир Путин.Глава Бурятии Алексей Цыденов уже назвал решение президента РФ «грандиозным», так как оно касается практически всех сел республики. А глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время посещения Республиканского базового медицинского колледжа имени Э. А. Раднаева сообщил, что «разрабатываются новые меры федеральной поддержки», которые повысят привлекательность медицинских специальностей и будут способствовать решению кадровых проблем здравоохранения Бурятии.Минздрав России держит руку на пульсе преобразований в медицинской отрасли республики. Михаил Мурашко точно и подробно перечислил новые объекты здравоохранения, построенные и строящиеся в Бурятии: «В рамках модернизации первичного звена введено в строй уже 85 объектов на селе. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Строится шесть поликлиник, отремонтировано пять поликлинических подразделений центральных районных больниц».Глава Минздрава РФ также отметил поставки в Бурятию «огромного количества оборудования и автотранспорта». В том числе это мобильные комплексы маммографии, флюорографии и разработанные по поручению президента России спецавтомобили, полностью укомплектованные оборудованием и мебелью для медосмотров на предприятиях.Михаил Мурашко вместе с командой лучших врачей страны посетил хирургический корпус Бурятского республиканского клинического онкодиспансера, Центр ядерной медицины, Республиканский наркологический диспансер и городскую поликлинику № 2 – одну из самых больших по количеству прикрепленных пациентов (130 тысяч).Министр отметил, что поликлинике нужно расширение. В ближайшее время планируется построить ее филиал для обслуживания 6 тыс. человек, а также помочь с автотранспортом.Министр здравоохранения РФ осмотрел площадку, где в скором будущем начнется строительство нового здания инфекционной больницы на 150 коек. Отделения воздушно-капельных и кишечных инфекций будут разделены на боксы. В диагностическом отделении появятся мельцеровские боксы - палаты с отдельными входами с улицы, приточно-вытяжной вентиляцией и санузлами. Для маленьких пациентов с мамами предусмотрены одно-двухместные боксы со своим санузлом в каждом.В приемном отделении будет размещен реанимационный зал, кабинет компьютерной томографии и эндоскопических исследований. В отделении реанимации и интенсивной терапии проектом предусмотрена операционная для пациентов с экстренной хирургической патологией при инфекционных заболеваниях. В отделении восстановительного лечения могут проходить реабилитацию пациенты, перенесшие тяжелые пневмонии, клещевые энцефалиты, менингиты.Проект по сравнению со старым зданием - небо и земля! Возведение новой инфекционной больницы можно считать одним из стратегических объектов здравоохранения для Бурятии. Угроза эпидемий и пандемий сохраняется, и надо быть готовыми при необходимости встретить их, как говорится, во всеоружии.Михаил Мурашко пообещал поддержку на всех этапах строительства, оборудования инфекционной больницы и напомнил, что «реализация национальных проектов находится на особом контроле президента России Владимира Путина».Фото: пресс-служба правительства Бурятии