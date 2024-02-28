«Бурятия - За Президента!»

Иванов Михаил Сергеевич, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ:





Варфаламеева Валентина Васильевна, председатель ветеранского клуба «Радуга жизни +60»:





Аюшеев Вячеслав Владимирович, слесарь АО «Улан-Удэнский авиационный завод»:





Аюржанаева Александра Михайловна, председатель ТОС «Любимый дворик»:





Алемасов Сергей Алексеевич, столяр АО «Улан-Удэнский авиационный завод»:





Цыренов Батор Викторович, инженер ПТО ЖЭУ-2:





Бабкина Галина Николаевна, уборщик территорий Октябрьского района Комбината по благоустройству:





Всего несколько недель осталось до важнейшего для страны события - выборов президента России. Они пройдут 15 - 17 марта 2024 года. Свое отношение к выборам высказали обычные жители Бурятии, представители разных профессий, мастера своего дела. По их мнению, патриотизм и любовь к Отчизне это не только слова, но и конкретные действия. Например, сходить в дни голосования на избирательные участки и выбрать лидера России на долгий срок.- Голосование – это проверка того, насколько едины народы нашей страны. И от этого единства, от того, насколько мы сплочены, зависит, насколько эффективной будет власть, которую мы выбираем.Так уж вышло, что наша страна проводит голосование в непростое время. И нам нужен сильный лидер без всяких преувеличений. Поэтому проголосовать сегодня важно как никогда.Мы – народ России. Консолидация общества подразумевает под собой объединение всех народов, живущих на территории нашей страны. Каждый должен отдать свой голос, основываясь на том, как происходит развитие, насколько компетентна власть. Ведь власть отстаивает интересы жителей нашей многонациональной страны не только внутри государства, но и на международной арене. Россия – великая держава, она должна иметь сильного президента, сильного главнокомандующего и в целом сильную власть.- Наша главная задача – это менять нашу жизнь к лучшему. Поэтому очень важно голосовать за людей, которые могут и умеют это делать. И сегодня мы должны прийти на избирательные участки и проголосовать за того, кто способен продолжить развитие нашей страны, кто может защитить нас от разного рода угроз и обеспечить нашим детям достойное будущее.Старшее поколение – это люди, которые понимают свою ответственность, которые знают, насколько важно голосовать за надежных людей. Мы уже не раз делали свой выбор, и, как показывает практика, этот выбор был правильный. Теперь же хочется обратиться к молодежи: пора и вам принимать важное решение, от которого зависит наше общее будущее. Это серьезная ответственность, и нужно подходить к этому решению с умом.- В столь трудный момент нашей стране необходима наша поддержка. А поддержать ее мы можем проголосовав за самого достойного кандидата. Того, кто приведет нас к победе и сможет сделать Россию еще сильнее.Очень важно продолжить развитие. Мы сделали большой рывок вперед, это видно и на примере Бурятии. Большое количество проектов уже работает в республике, вложено огромное количество средств. И это дает результат - Бурятия с каждым годом меняется к лучшему. И нужно как минимум сохранить темпы развития.Сегодня процесс голосования стал честнее и прозрачнее. Для этого каждый год в избирательный процесс внедряются новые технологии. На участках стоят онлайн-камеры, за процессом голосования следят наблюдатели и так далее.Я обращаюсь ко всем землякам: приходите, голосуйте, делайте правильный выбор!- Голосование сегодня очень важно для всей нашей страны. Надо всему миру показать, что мы сплочены. Если весь мир увидит, насколько сплочен наш народ, то на Западе поймут, что продолжать противостояние бессмысленно, и специальная военная операция закончится. Тогда наши воины вернутся домой с победой.Нам надо сохранить все, что было создано в последние годы. У нас в Бурятии идет большая работа: строятся дороги, появляются новые детские сады, школы и многое-многое другое. Республика очень интенсивно, динамично развивается. И это развитие надо продолжить.Тем, кто сомневается, я хочу сказать, что каждый голос будет учтен. И каждый голос важен.- Сегодня такая ситуация, что мы должны подняться всем миром и пойти голосовать. Чем больше людей выразят свою позицию на избирательных участках, тем эта позиция будет сильнее и весомее.Ведь голосовать идут те, кому не все равно, каким будет их будущее и будущее всей страны. Если у человека есть гражданская позиция, то голосование – лучший способ, чтобы ее высказать. Это эффективнее, чем писать в соцсети или обсуждать ситуацию с друзьями на кухне.К тому же у нас уже были примеры, когда из-за ошибок власти наша страна оказывалась в очень опасной и тяжелой ситуации. Вспомним 90-е годы: мы едва не потеряли свою Родину. И сегодня ни в коем случае нельзя повторять этих ошибок. Нам нужен сильный и надежный президент, который сохранит и приумножит то, что нам удалось создать.- Сегодня многие говорят: мол, зачем идти голосовать, ведь все уверены в результате. Но я возражаю: ведь дело не только в том, кто наберет больше голосов. Голосование – это возможность продемонстрировать всему миру нашу сплоченность. В том числе показать силу нашей республики, ведь именно в единстве наша сила.Голосование – это способ показать, что каждый из нас несет ответственность за свое будущее, за свою страну. За то, как будет развиваться государство в целом и наша малая родина. В каких условиях будут жить наши дети.При этом, несмотря на огромную ответственность, которую несет каждый избиратель, проголосовать ведь совсем не трудно. Это не требует каких-то огромных усилий. Поэтому я призываю всех прийти и показать всему миру, что мы сильны и способны нести ответственность за наше будущее.- Голосование – это уже не просто способ выразить свою гражданскую позицию. Это возможность повлиять на международные процессы, отстоять интересы нашей страны. Ведь если мы единым фронтом покажем, что нам не все равно, и придем голосовать, то во всем мире поймут - никакие санкции, давление и угрозы не могут нас сломить. И бороться с нами бесполезно.Это может повлиять и на скорейшее окончание СВО нашей победой, и на развитие нашей страны, если в мире поймут, что с нами нужно дружить, а не ссориться.Мы – сильный народ, живущий в сильной стране. И поэтому нам нужен сильный лидер. Который продолжит развитие вопреки любым ограничениям, который в такое непростое время сможет обеспечить нам всем достойное будущее.