Политика и власть 28.02.2024 в 15:51

В Бурятии сделали прогноз о содержании послания президента

От главы государства ожидают принятия целого ряда инициатив
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии сделали прогноз о содержании послания президента
29 февраля в 12:00 по московскому времени президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. В прямом эфире послание покажут на телеканалах Первый и «Россия 1». На мероприятие выделен час эфирного времени, но при необходимости включение продлят.

«Послание президента – это исторический программный документ главы великой державы, который ждут парламентарии, правительство России, органы власти на местах, а также дружественные нам страны и откровенные враги», - отмечает Вячеслав Наговицын член Совета Федерации от Республики Бурятия.

Как считают эксперты, ожидается, что Владимир Путин раскроет свое видение того, как страна будет развиваться следующие 6 лет.

«Думаю, что президент уделит внимание развитию инфраструктуры, социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, культуры и спорта, поскольку эти сферы являются ключевыми для долгосрочного развития страны», - сказал Вячеслав Наговицын.

Немаловажной частью послания, по мнению экспертов, станет защита прав и поддержка участников СВО. Не случайно планируется, что в зале при оглашении послания будут присутствовать особо отличившиеся в специально военной операции бойцы.

«Для всей нашей огромной Родины это крайне серьезный исторический этап. От того, как мы его пройдем, будет зависеть будущее наших детей», - отметил сенатор.

Депутат Государственной Думы от республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов ожидает от послания принятия целого ряда инициатив.

«Надеюсь, что в послании прозвучат слова поддержки инициатив нашей рабочей группы по совершенствованию патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а именно, будут даны поручения о формировании единой межотраслевой системы организации патриотической работы, об изменении подходов к надзорной деятельности и переходу ее от системы барьеров и запретов к системе создания условий и стимулирования деятельности. Особенно это касается мероприятий с детьми и молодёжью в природной среде и о расширении возможностей для каждого гражданина  в изучении истории своей семьи и малой родины, обеспечив для этого онлайн-доступ к информации, имеющейся в архивных источниках», - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.

Практика ежегодных обращений президента к Федеральному собранию закреплена в ст. 84 Конституции РФ. В ходе этого мероприятия глава государства подводит итоги года, обозначает наиболее важные аспекты внешней и внутренней политики, делится своим взглядом на ситуацию в мире, дает комментарии о тех или иных законодательных инициативах, а также намечает вектор дальнейшего развития страны на ближайшее время.

Послание Федеральному собранию, которое Путин огласит 29 февраля, станет 29-м в истории современной России. На выступлении президента, как правило, присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов политические деятели.

Фото: «Номер один»
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